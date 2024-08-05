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Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, пишет СМИ - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, пишет СМИ
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, пишет СМИ - 05.08.2024, ПРАЙМ
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, пишет СМИ
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на сентябрь для покупателей из Азии впервые с мая этого года, сообщает... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T16:32+0300
2024-08-05T16:32+0300
энергетика
мир
нефть
saudi aramco
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на сентябрь для покупателей из Азии впервые с мая этого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию. "Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия в сентябре впервые за три месяца повысила цены на флагманскую нефть марки Arab Light, которую она продает в Азию, при этом снизив цены для других регионов", - пишет агентство. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии повышена на 0,2 доллара, теперь она на 2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Кроме того, цены на некоторые другие сорта для региона были также повышены, говорится в материале. "Цена достигла двухмесячного максимума, но ее повышение оказалось меньшим, чем ожидал рынок", - сообщает Reuters. При этом агентство отмечает, что источники из нефтеперерабатывающих предприятиях Азии ожидали повышение цен на все сорта нефти минимум на 0,5 доллара за баррель в сентябре. При этом Saudi Aramco понизила стоимость всех сортов нефти на 0,75 доллара для покупателей из США, Так, цена на сентябрь на Arab Light снизилась, и премия теперь составляет 4,1 доллара по отношению к ASCI. Для северо-западной части Европы и Средиземноморья цены на Arab Light, как и на другие марки нефти, были снижены на 2,75 доллара. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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мир, нефть, saudi aramco
Энергетика, МИР, Нефть, Saudi Aramco
16:32 05.08.2024
 
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, пишет СМИ

Reuters: Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на сентябрь

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на сентябрь для покупателей из Азии впервые с мая этого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию.
"Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия в сентябре впервые за три месяца повысила цены на флагманскую нефть марки Arab Light, которую она продает в Азию, при этом снизив цены для других регионов", - пишет агентство.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии повышена на 0,2 доллара, теперь она на 2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Кроме того, цены на некоторые другие сорта для региона были также повышены, говорится в материале.
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"Цена достигла двухмесячного максимума, но ее повышение оказалось меньшим, чем ожидал рынок", - сообщает Reuters. При этом агентство отмечает, что источники из нефтеперерабатывающих предприятиях Азии ожидали повышение цен на все сорта нефти минимум на 0,5 доллара за баррель в сентябре.
При этом Saudi Aramco понизила стоимость всех сортов нефти на 0,75 доллара для покупателей из США, Так, цена на сентябрь на Arab Light снизилась, и премия теперь составляет 4,1 доллара по отношению к ASCI.
Для северо-западной части Европы и Средиземноморья цены на Arab Light, как и на другие марки нефти, были снижены на 2,75 доллара.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
 
ЭнергетикаМИРНефтьSaudi Aramco
 
 
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