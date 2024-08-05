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Эксперт объяснила, что будет с ценами на нефть после нового падения
Эксперт объяснила, что будет с ценами на нефть после нового падения - 05.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, что будет с ценами на нефть после нового падения
Мировые цены на нефть, с учетом политики ОПЕК+ и ситуации на Ближнем Востоке, могут скоро восстановиться после текущего падения, прокомментировала РИА Новости... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T11:53+0300
2024-08-05T11:53+0300
2024-08-05T11:53+0300
энергетика
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опек
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть, с учетом политики ОПЕК+ и ситуации на Ближнем Востоке, могут скоро восстановиться после текущего падения, прокомментировала РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. В понедельник цены на нефть продолжают падать, стоимость одного барреля марки Brent впервые с января опустилась ниже 76 долларов. По состоянию на 11.38 мск эти котировки снижаются на 0,98%, до 76,1 доллара за баррель. "Котировки Brent пробили уровень в 75,99 доллара за баррель. Есть риск ухода к 72,3 доллара. Ситуация осложняется алгоритмической торговлей - при пробое значимых уровней происходят автоматические распродажи. В целом текущая цена нефти находится в зоне покупателей. Длительность пребывания в данной зоне будет зависеть от силы спроса. С учетом политики ОПЕК+ и ситуации на Ближнем Востоке можно ожидать скорого восстановления цен на нефтьbren", - считает Рокотянская. Сейчас же, по её словам, падение цен на нефть скорее связано с опасениями игроков рынка по поводу экономики Китая. При этом данные из США, наоборот, говорят о сильном спросе на топливо. Также, вероятно, нефтетрейдеры не верят в развитие конфликта между Израилем и Ираном.
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нефть, российская нефть, опек, сделка опек+, brent
Энергетика, Нефть, российская нефть, ОПЕК, Сделка ОПЕК+, Brent
Эксперт объяснила, что будет с ценами на нефть после нового падения
Рокотянская: цены на нефть скоро восстановятся с учётом политики ОПЕК+
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть, с учетом политики ОПЕК+ и ситуации на Ближнем Востоке, могут скоро восстановиться после текущего падения, прокомментировала РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
В понедельник цены на нефть продолжают
падать, стоимость одного барреля марки Brent впервые с января опустилась ниже 76 долларов. По состоянию на 11.38 мск эти котировки снижаются на 0,98%, до 76,1 доллара за баррель.
"Котировки Brent пробили уровень в 75,99 доллара за баррель. Есть риск ухода к 72,3 доллара. Ситуация осложняется алгоритмической торговлей - при пробое значимых уровней происходят автоматические распродажи. В целом текущая цена нефти находится в зоне покупателей. Длительность пребывания в данной зоне будет зависеть от силы спроса. С учетом политики ОПЕК+ и ситуации на Ближнем Востоке можно ожидать скорого восстановления цен на нефтьbren", - считает Рокотянская.
Сейчас же, по её словам, падение цен на нефть скорее связано с опасениями игроков рынка по поводу экономики Китая. При этом данные из США, наоборот, говорят о сильном спросе на топливо. Также, вероятно, нефтетрейдеры не верят в развитие конфликта между Израилем и Ираном.
Стоимость нефти Brent опустилась до минимума с 9 января