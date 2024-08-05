https://1prime.ru/20240805/oruzhie-850673760.html
"F-16 не станут новым вундерваффе". Рогов разочаровал ВСУ
"F-16 не станут новым вундерваффе". Рогов разочаровал ВСУ - 05.08.2024, ПРАЙМ
"F-16 не станут новым вундерваффе". Рогов разочаровал ВСУ
Поставленные Украине истребители F-16 не станут для Киева новым вундерваффе ("чудо-оружием"), сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T13:52+0300
2024-08-05T13:52+0300
2024-08-05T14:05+0300
спецоперация на украине
f-16
украина
сша
поставки вооружения
россия
владимир рогов
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ. Поставленные Украине истребители F-16 не станут для Киева новым вундерваффе ("чудо-оружием"), сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир РоговРанее глава киевского режима сообщил, что на Украину прибыла партия истребителей. Помимо этого, он разместил на своей странице в социальной сети видео пролета F-16, а также еще двух военных самолетов с украинской символикой."F-16 – это грозное оружие с точки зрения перевооружения режима Зеленского, но надо понимать, что воюет не оружие, а люди и общий настрой. А украинские военные прекрасно понимают, что они не правы, защищая ненавистный им режим. F-16 не станет новым вундерваффе, что бы ни заявлял Зеленский", - заявил Рогов РИА Новости. Рогов также подчеркнул, что БПЛА, танки, бронетранспортеры и прочее вооружение аналогично вызывали надежду у Киева получить преимущество перед Москвой. Однако российская армия смогла превратить все эти вундерваффе в металлолом. Ранее журнал Economist сообщал, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США. Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку самолетов.Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.
https://1prime.ru/20240805/germaniya-850673618.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_160:0:2624:1848_1920x0_80_0_0_b873a77b4a5e3507d3ed58f65e5c6784.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
f-16, украина, сша, поставки вооружения, россия, владимир рогов
Спецоперация на Украине, F-16, УКРАИНА, США, поставки вооружения, РОССИЯ, Владимир Рогов
"F-16 не станут новым вундерваффе". Рогов разочаровал ВСУ
Рогов: поставленные США F-16 не станут новым вундерваффе для Киева из-за настроя ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ. Поставленные Украине истребители F-16 не станут для Киева новым вундерваффе ("чудо-оружием"), сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Ранее глава киевского режима сообщил, что на Украину прибыла партия истребителей. Помимо этого, он разместил на своей странице в социальной сети видео пролета F-16, а также еще двух военных самолетов с украинской символикой.
"F-16 – это грозное оружие с точки зрения перевооружения режима Зеленского, но надо понимать, что воюет не оружие, а люди и общий настрой. А украинские военные прекрасно понимают, что они не правы, защищая ненавистный им режим. F-16 не станет новым вундерваффе, что бы ни заявлял Зеленский", - заявил Рогов РИА Новости.
Рогов также подчеркнул, что БПЛА, танки, бронетранспортеры и прочее вооружение аналогично вызывали надежду у Киева получить преимущество перед Москвой. Однако российская армия смогла превратить все эти вундерваффе в металлолом.
В Германии предложили способ сэкономить на помощи Украине
Ранее журнал Economist сообщал, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США. Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку самолетов.
Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.