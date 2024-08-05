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Цена палладия достигла минимума с 2018 года
Цена палладия достигла минимума с 2018 года - 05.08.2024, ПРАЙМ
Цена палладия достигла минимума с 2018 года
Стоимость фьючерса на палладий в понедельник днем снижается на 3%, до минимальной отметки с 2018 года, на фоне общей рыночной волатильности, свидетельствуют... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T13:03+0300
2024-08-05T13:03+0300
2024-08-05T13:03+0300
мир
палладий
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник днем снижается на 3%, до минимальной отметки с 2018 года, на фоне общей рыночной волатильности, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.44 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий опускалась на 3%, до 856,03 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена фьючерса достигала минимально 843,28 доллара, что является самым низким значением с 16 августа 2018 года. При этом стоимость палладия на спотовом рынке снижалась на 2,6%, до 866,75 доллара. Стоимость октябрьского фьючерса на платину уменьшалась на 3,66%, до 932,15 доллара за тройскую унцию. Мировые рынки начали падать еще на прошлой неделе – к опасениям по поводу замедления китайской экономики добавились тревоги по поводу японской. Дело в том, что Центробанк страны неожиданно повысил свои ставки, и иена резко пошла в рост, что вместе весьма негативно для экспортеров. А в пятницу вышла статистика о неожиданно сильно выросшей безработице в США, что дало повод забеспокоиться о возможности рецессии. Американские фондовые индексы завершили пятницу падением на 1,5-2,4%. Следом в понедельник японский рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%. В стороне не остаются и сырьевые рынки – так, цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 9 января.
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мир, палладий
Цена палладия достигла минимума с 2018 года
Цена палладия снижается на три процента, до минимума с 2018 года
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник днем снижается на 3%, до минимальной отметки с 2018 года, на фоне общей рыночной волатильности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.44 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий опускалась на 3%, до 856,03 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена фьючерса достигала минимально 843,28 доллара, что является самым низким значением с 16 августа 2018 года.
При этом стоимость палладия на спотовом рынке снижалась на 2,6%, до 866,75 доллара. Стоимость октябрьского фьючерса на платину уменьшалась на 3,66%, до 932,15 доллара за тройскую унцию.
Мировые рынки начали падать еще на прошлой неделе – к опасениям по поводу замедления китайской экономики добавились тревоги по поводу японской. Дело в том, что Центробанк страны неожиданно повысил свои ставки, и иена резко пошла в рост, что вместе весьма негативно для экспортеров. А в пятницу вышла статистика о неожиданно сильно выросшей безработице в США, что дало повод забеспокоиться о возможности рецессии.
Американские фондовые индексы завершили пятницу падением на 1,5-2,4%. Следом в понедельник японский рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%. В стороне не остаются и сырьевые рынки – так, цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 9 января.
Мировые фондовые рынки рухнули. Ждать ли обвала в России