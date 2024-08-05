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Сальдо назвал условие для возобновления работы портов Херсонской области - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Сальдо назвал условие для возобновления работы портов Херсонской области
Сальдо назвал условие для возобновления работы портов Херсонской области - 05.08.2024, ПРАЙМ
Сальдо назвал условие для возобновления работы портов Херсонской области
Возобновление работы портов Херсонской области на Днепре и Черном море связано с окончанием боевых действий, сейчас это невозможно из соображений безопасности,... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T09:09+0300
2024-08-05T09:10+0300
спецоперация на украине
херсонская область
владимир сальдо
порты
морские грузоперевозки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Возобновление работы портов Херсонской области на Днепре и Черном море связано с окончанием боевых действий, сейчас это невозможно из соображений безопасности, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "На сегодня самые большие порты региона - Херсонский морской торговый и речной порты - захвачены противником. Остальные черноморские и днепровские порты находятся в зоне досягаемости средств поражения противника, их работа в таких условиях невозможна из соображений безопасности", - пояснил Сальдо. Херсонская область - российский регион, который находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, часть на правобережье Днепра с городом Херсоном удерживают украинские войска.
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херсонская область, владимир сальдо, порты, морские грузоперевозки
Спецоперация на Украине, Херсонская область, Владимир Сальдо, порты, морские грузоперевозки
09:09 05.08.2024 (обновлено: 09:10 05.08.2024)
 
Сальдо назвал условие для возобновления работы портов Херсонской области

Сальдо: работа портов Херсонской области возобновится с окончанием боевых действий

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Возобновление работы портов Херсонской области на Днепре и Черном море связано с окончанием боевых действий, сейчас это невозможно из соображений безопасности, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"На сегодня самые большие порты региона - Херсонский морской торговый и речной порты - захвачены противником. Остальные черноморские и днепровские порты находятся в зоне досягаемости средств поражения противника, их работа в таких условиях невозможна из соображений безопасности", - пояснил Сальдо.
Херсонская область - российский регион, который находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, часть на правобережье Днепра с городом Херсоном удерживают украинские войска.
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Спецоперация на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдопортыморские грузоперевозки
 
 
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