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Сальдо назвал условие для возобновления работы портов Херсонской области

Сальдо назвал условие для возобновления работы портов Херсонской области - 05.08.2024, ПРАЙМ

Сальдо назвал условие для возобновления работы портов Херсонской области

Возобновление работы портов Херсонской области на Днепре и Черном море связано с окончанием боевых действий, сейчас это невозможно из соображений безопасности,... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T09:09+0300

2024-08-05T09:09+0300

2024-08-05T09:10+0300

спецоперация на украине

херсонская область

владимир сальдо

порты

морские грузоперевозки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Возобновление работы портов Херсонской области на Днепре и Черном море связано с окончанием боевых действий, сейчас это невозможно из соображений безопасности, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "На сегодня самые большие порты региона - Херсонский морской торговый и речной порты - захвачены противником. Остальные черноморские и днепровские порты находятся в зоне досягаемости средств поражения противника, их работа в таких условиях невозможна из соображений безопасности", - пояснил Сальдо. Херсонская область - российский регион, который находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, часть на правобережье Днепра с городом Херсоном удерживают украинские войска.

https://1prime.ru/20240705/kabmin-849829896.html

херсонская область

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херсонская область, владимир сальдо, порты, морские грузоперевозки