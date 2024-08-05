https://1prime.ru/20240805/rakety-850671776.html

"Просьба Зеленского - пощечина Западу". Депутат осудил слова Зеленского

"Просьба Зеленского - пощечина Западу". Депутат осудил слова Зеленского - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Просьба Зеленского - пощечина Западу". Депутат осудил слова Зеленского

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что страны Запада боятся получить ответную реакцию Москвы и поэтому не сбивают российские ракеты -... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T12:52+0300

2024-08-05T12:52+0300

2024-08-05T13:40+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что страны Запада боятся получить ответную реакцию Москвы и поэтому не сбивают российские ракеты - пощечина коллективному Западу, заявил депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что по инициативе Зеленского Украина рассмотрит с соседними государствами перспективы устранения российских ракет над их территориями. Он также подчеркнул, что западные партнеры "боятся излишней эскалации", однако Киев намерен настоять на вовлечении соседей в устранение российской угрозы. Зеленский подчеркнул, что противостояние российским ракетам - слишком сложная задача для одного государства, поэтому необходимо создать коалицию."Просьба Зеленского - это не просто демарш, это настоящая пощечина западному истеблишменту. Зеленский так и не понял, что ему дают оружие, чтобы самим не воевать, поэтому его просьбы априори недопустимы. Воевать до последнего украинца - вот его великая, а для украинского народа горькая доля", - заявил Белик РИА Новости. Депутат также подчеркнул, что Зеленский для Запада "полезный туземец, а вовсе не равноправный член закрытого западного клуба". "Не для того его содержат, дают оружие и помощь, чтобы самим втягиваться в противостояние с Россией", - заключил он. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.

https://1prime.ru/20240805/f-16-850667994.html

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россия, украина, запад, ракеты