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Продавцам захотели запретить менять цены на некоторые товары - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Продавцам захотели запретить менять цены на некоторые товары
Продавцам захотели запретить менять цены на некоторые товары - 05.08.2024, ПРАЙМ
Продавцам захотели запретить менять цены на некоторые товары
Сенаторы и депутаты разработали пакет законопроектов, которыми предлагают запретить изменять цену товара в случае его покупки в рассрочку, по словам одного из... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T15:51+0300
2024-08-05T15:52+0300
совфед
рассрочка
товары
кредит
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Сенаторы и депутаты разработали пакет законопроектов, которыми предлагают запретить изменять цену товара в случае его покупки в рассрочку, по словам одного из авторов законопроектов, вице-спикера Совфеда Николая Журавлева, документы будут внесены в Госдуму в ближайшее время. "Их целью является повышение эффективности регулирования деятельности операторов сервиса рассрочки и обеспечение защиты прав потребителей, пользующихся услугами рассрочки", - сказал сенатор журналистам. "Проектами законов предлагается запретить устанавливать различные цены на товары, работы и услуги в зависимости от оплаты в рассрочку или через определенное время, или с использованием сервиса рассрочки, что не позволит устанавливать скрытые проценты за рассрочку", - подчеркнул законодатель. Кроме того, в проектах формулируются требования к информированию потребителя о правилах предоставления сервиса, а также требования к договору о предоставлении рассрочки, включая правила о бесплатности для потребителя услуг и об ограничении размера неустойки, штрафа или пени за нарушение обязательств по договору, сказал сенатор. Журавлев отметил, что все больше людей покупают товары в рассрочку, которая предусматривает, по сути, такие же ежемесячные платежи, как и по кредитам. "При этом сегодня эти обязательства не учитываются в долговой нагрузке. Принятие законов защитит граждан, снизит риски в нерегулируемой сфере, исключит скрытые проценты и регуляторный арбитраж на финансовом рынке", - сказал Журавлев. В России растет популярность услуг операторов сервисов рассрочки, однако ключевым отличием деятельности этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг для потребителя, уверен политик. "С учетом этого принципа законопроекты устанавливают статус такого посредника как юридического лица, имеющего право осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки", - уточнил он. Кроме того, определяются условия осуществления деятельности оператором сервиса рассрочки, требования по включению операторов в реестр, к собственным средствам, акционерам и органам управления операторов сервиса. Надзор за их деятельностью предлагается возложить на Банк России, сказал вице-спикер СФ.
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совфед, рассрочка, товары, кредит
Совфед, рассрочка, товары, кредит
15:51 05.08.2024 (обновлено: 15:52 05.08.2024)
 
Продавцам захотели запретить менять цены на некоторые товары

Совфед: в России могут запретить менять цену товара, купленного в рассрочку

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГерб на здании Совета Федерации РФ
Герб на здании Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Сенаторы и депутаты разработали пакет законопроектов, которыми предлагают запретить изменять цену товара в случае его покупки в рассрочку, по словам одного из авторов законопроектов, вице-спикера Совфеда Николая Журавлева, документы будут внесены в Госдуму в ближайшее время.
"Их целью является повышение эффективности регулирования деятельности операторов сервиса рассрочки и обеспечение защиты прав потребителей, пользующихся услугами рассрочки", - сказал сенатор журналистам.
"Проектами законов предлагается запретить устанавливать различные цены на товары, работы и услуги в зависимости от оплаты в рассрочку или через определенное время, или с использованием сервиса рассрочки, что не позволит устанавливать скрытые проценты за рассрочку", - подчеркнул законодатель.
Кроме того, в проектах формулируются требования к информированию потребителя о правилах предоставления сервиса, а также требования к договору о предоставлении рассрочки, включая правила о бесплатности для потребителя услуг и об ограничении размера неустойки, штрафа или пени за нарушение обязательств по договору, сказал сенатор.
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Журавлев отметил, что все больше людей покупают товары в рассрочку, которая предусматривает, по сути, такие же ежемесячные платежи, как и по кредитам.
"При этом сегодня эти обязательства не учитываются в долговой нагрузке. Принятие законов защитит граждан, снизит риски в нерегулируемой сфере, исключит скрытые проценты и регуляторный арбитраж на финансовом рынке", - сказал Журавлев.
В России растет популярность услуг операторов сервисов рассрочки, однако ключевым отличием деятельности этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг для потребителя, уверен политик.
"С учетом этого принципа законопроекты устанавливают статус такого посредника как юридического лица, имеющего право осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки", - уточнил он.
Кроме того, определяются условия осуществления деятельности оператором сервиса рассрочки, требования по включению операторов в реестр, к собственным средствам, акционерам и органам управления операторов сервиса. Надзор за их деятельностью предлагается возложить на Банк России, сказал вице-спикер СФ.
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