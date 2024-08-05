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Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск в РФ

Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск в РФ - 05.08.2024, ПРАЙМ

Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск в РФ

В России объявлен розыск бывшего заместителя главы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского по уголовной статье, сообщили РИА Новости в... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T10:50+0300

2024-08-05T10:50+0300

2024-08-05T10:50+0300

мошенничество

россия

розыск

уголовное дело

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В России объявлен розыск бывшего заместителя главы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского по уголовной статье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Соболевский объявлен в розыск по уголовной статье", - сказал собеседник агентства. По его словам, он переехал в Штаты в 2015 году. В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в нарушении антидопинговых правил. РУСАДА лишили статуса соответствия антидопинговому кодексу, а московскую антидопинговую лабораторию приостановили. В январе 2016 года Родченков и его заместитель Соболевский уехали в США.В 2016 году Родченков заявил в интервью New York Times о "допинговой программе" России на Олимпиаде в Сочи. На основе его показаний был составлен доклад Макларена, который привёл к тому, что сборная России на Олимпиаде-2016 была в усеченном составе, а на зимние Игры-2018 поехала в нейтральном статусе.Родченков в 2017 году был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), он объявлен в международный розыск. Служба внешней разведки России сообщает, что США планируют опубликовать новую серию публикаций о допинге в российском спорте. По данным СВР, проект курируют Родченков и Соболевский, которые поддерживают связи с тренерами и врачами, готовящими российских атлетов.

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россия, розыск, уголовное дело