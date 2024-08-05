https://1prime.ru/20240805/rynki-850671591.html

Мировые фондовые рынки рухнули. Ждать ли обвала в России

Мировые фондовые рынки рухнули. Ждать ли обвала в России - 05.08.2024, ПРАЙМ

Мировые фондовые рынки рухнули. Ждать ли обвала в России

Обвал мировых фондовых рынков напрямую не повлияет на российский, однако может сказаться снижение нефтяных цен, если все же будет "посадка" экономики США, а... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T12:44+0300

2024-08-05T12:44+0300

2024-08-05T12:48+0300

экономика

экспортные цены на нефть

российская нефть

рынки

эксперт

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75727/68/757276857_0:176:4096:2480_1920x0_80_0_0_72c53e110ea003fc9f58ab5e2e057c87.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Обвал мировых фондовых рынков напрямую не повлияет на российский, однако может сказаться снижение нефтяных цен, если все же будет "посадка" экономики США, а также настроения локальных инвесторов, прокомментировала РИА Новости главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. Мировые рынки начали падать еще на прошлой неделе – к опасениям по поводу замедления китайской экономики добавились тревоги по поводу японской. Дело в том, что Центробанк страны неожиданно повысил ставки, и иена резко пошла в рост, что вместе весьма негативно для экспортеров. А в пятницу вышла статистика о неожиданно сильно выросшей безработице в США, что дало повод забеспокоиться о возможной рецессии. Американские фондовые индексы завершили пятницу падением на 1,5-2,4%. Следом в понедельник японский рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%. В стороне не остаются и сырьевые рынки – так, цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января. "Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона уже показали снижение (где-то - рекордное за много лет), рынки Европы открылись снижением, в том числе по американским компаниям, торгуемым в Европе. Впереди - рынок США. Российский рынок тоже в негативе. Традиционно чувствительность российского рынка к глобальным трендам была значительной, однако сейчас ситуация несколько другая", - отметила Донец. Во-первых, с учетом регулирования, действующего с 2022 года, мы не увидим влияния на наш рынок через оттоки средств иностранных инвесторов. Во-вторых, российский рынок за последние два месяца уже показал существенную коррекцию и не является перегретым, а скорее - дешевым, добавила эксперт.Тем не менее нельзя сказать, что чувствительность России к глобальным рынкам вовсе отсутствует. "Два основных канала потенциального влияния - через цены на нефть (их возможное снижение, если реализуется "посадка" экономики в США) и через настроения локальных инвесторов, которые также чувствительны к внешней "повестке", - заключила Донец.

https://1prime.ru/20240805/fondovyy-rynok-850669860.html

https://1prime.ru/20240805/opek-850668455.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экспортные цены на нефть, российская нефть, рынки, эксперт