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Мировые фондовые рынки рухнули. Ждать ли обвала в России - 05.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240805/rynki-850671591.html
Мировые фондовые рынки рухнули. Ждать ли обвала в России
Мировые фондовые рынки рухнули. Ждать ли обвала в России - 05.08.2024, ПРАЙМ
Мировые фондовые рынки рухнули. Ждать ли обвала в России
Обвал мировых фондовых рынков напрямую не повлияет на российский, однако может сказаться снижение нефтяных цен, если все же будет "посадка" экономики США, а... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T12:44+0300
2024-08-05T12:48+0300
экономика
экспортные цены на нефть
российская нефть
рынки
эксперт
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Обвал мировых фондовых рынков напрямую не повлияет на российский, однако может сказаться снижение нефтяных цен, если все же будет "посадка" экономики США, а также настроения локальных инвесторов, прокомментировала РИА Новости главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. Мировые рынки начали падать еще на прошлой неделе – к опасениям по поводу замедления китайской экономики добавились тревоги по поводу японской. Дело в том, что Центробанк страны неожиданно повысил ставки, и иена резко пошла в рост, что вместе весьма негативно для экспортеров. А в пятницу вышла статистика о неожиданно сильно выросшей безработице в США, что дало повод забеспокоиться о возможной рецессии. Американские фондовые индексы завершили пятницу падением на 1,5-2,4%. Следом в понедельник японский рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%. В стороне не остаются и сырьевые рынки – так, цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января. "Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона уже показали снижение (где-то - рекордное за много лет), рынки Европы открылись снижением, в том числе по американским компаниям, торгуемым в Европе. Впереди - рынок США. Российский рынок тоже в негативе. Традиционно чувствительность российского рынка к глобальным трендам была значительной, однако сейчас ситуация несколько другая", - отметила Донец. Во-первых, с учетом регулирования, действующего с 2022 года, мы не увидим влияния на наш рынок через оттоки средств иностранных инвесторов. Во-вторых, российский рынок за последние два месяца уже показал существенную коррекцию и не является перегретым, а скорее - дешевым, добавила эксперт.Тем не менее нельзя сказать, что чувствительность России к глобальным рынкам вовсе отсутствует. "Два основных канала потенциального влияния - через цены на нефть (их возможное снижение, если реализуется "посадка" экономики в США) и через настроения локальных инвесторов, которые также чувствительны к внешней "повестке", - заключила Донец.
https://1prime.ru/20240805/fondovyy-rynok-850669860.html
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экспортные цены на нефть, российская нефть, рынки, эксперт
Экономика, экспортные цены на нефть, российская нефть, Рынки, Эксперт
12:44 05.08.2024 (обновлено: 12:48 05.08.2024)
 
Мировые фондовые рынки рухнули. Ждать ли обвала в России

Экономист Донец: падение мировых фондовых рынков не сильно скажется на России

Фондовые индексы крупнейших площадок АТР завершили неделю ростом на новостях из Испании
Фондовые индексы крупнейших площадок АТР завершили неделю ростом на новостях из Испании
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Обвал мировых фондовых рынков напрямую не повлияет на российский, однако может сказаться снижение нефтяных цен, если все же будет "посадка" экономики США, а также настроения локальных инвесторов, прокомментировала РИА Новости главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.
Мировые рынки начали падать еще на прошлой неделе – к опасениям по поводу замедления китайской экономики добавились тревоги по поводу японской. Дело в том, что Центробанк страны неожиданно повысил ставки, и иена резко пошла в рост, что вместе весьма негативно для экспортеров. А в пятницу вышла статистика о неожиданно сильно выросшей безработице в США, что дало повод забеспокоиться о возможной рецессии.
Американские фондовые индексы завершили пятницу падением на 1,5-2,4%. Следом в понедельник японский рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%. В стороне не остаются и сырьевые рынки – так, цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
В Азии рухнули фондовые индексы и акции техкомпаний. Вот в чём причина
12:12
"Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона уже показали снижение (где-то - рекордное за много лет), рынки Европы открылись снижением, в том числе по американским компаниям, торгуемым в Европе. Впереди - рынок США. Российский рынок тоже в негативе. Традиционно чувствительность российского рынка к глобальным трендам была значительной, однако сейчас ситуация несколько другая", - отметила Донец.

Во-первых, с учетом регулирования, действующего с 2022 года, мы не увидим влияния на наш рынок через оттоки средств иностранных инвесторов.

Во-вторых, российский рынок за последние два месяца уже показал существенную коррекцию и не является перегретым, а скорее - дешевым, добавила эксперт.

Тем не менее нельзя сказать, что чувствительность России к глобальным рынкам вовсе отсутствует. "Два основных канала потенциального влияния - через цены на нефть (их возможное снижение, если реализуется "посадка" экономики в США) и через настроения локальных инвесторов, которые также чувствительны к внешней "повестке", - заключила Донец.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
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11:53
 
Экономикаэкспортные цены на нефтьроссийская нефтьРынкиЭксперт
 
 
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