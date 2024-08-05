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В ВСУ рассказали, куда в России Запад разрешил бить американскими ракетами - 05.08.2024, ПРАЙМ
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В ВСУ рассказали, куда в России Запад разрешил бить американскими ракетами
В ВСУ рассказали, куда в России Запад разрешил бить американскими ракетами - 05.08.2024, ПРАЙМ
В ВСУ рассказали, куда в России Запад разрешил бить американскими ракетами
Киев получил разрешение от западных союзников использовать американские ракеты для ударов по России, но не дальше Белгородской области. О этом сообщил... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T11:54+0300
2024-08-05T11:54+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Киев получил разрешение от западных союзников использовать американские ракеты для ударов по России, но не дальше Белгородской области. О этом сообщил представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев."Мы можем достигать Белгорода, не дальше", - цитирует Саранцева испанское издание Pais. Кроме того, согласно данным газеты, Украина уже применяет дальнобойные ракеты из США для атак на российские регионы. В этой связи Саранцев отметил, что разрешения ударять вглубь России украинское руководство так и не получило. Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Так, группа конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала главу Минобороны США разрешить ВСУ бить по российской территории западным оружием. Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.
https://1prime.ru/20240718/zelenskiy-850245224.html
украина
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
11:54 05.08.2024
 
В ВСУ рассказали, куда в России Запад разрешил бить американскими ракетами

В ВСУ заявили, что Запад разрешил им бить ракетами США по Белгороду, но не дальше

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Киев получил разрешение от западных союзников использовать американские ракеты для ударов по России, но не дальше Белгородской области. О этом сообщил представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев.
"Мы можем достигать Белгорода, не дальше", - цитирует Саранцева испанское издание Pais.
Кроме того, согласно данным газеты, Украина уже применяет дальнобойные ракеты из США для атак на российские регионы. В этой связи Саранцев отметил, что разрешения ударять вглубь России украинское руководство так и не получило.
Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Так, группа конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала главу Минобороны США разрешить ВСУ бить по российской территории западным оружием. Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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