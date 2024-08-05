https://1prime.ru/20240805/spetsoperatsiya-850668600.html

В ВСУ рассказали, куда в России Запад разрешил бить американскими ракетами

В ВСУ рассказали, куда в России Запад разрешил бить американскими ракетами - 05.08.2024, ПРАЙМ

В ВСУ рассказали, куда в России Запад разрешил бить американскими ракетами

Киев получил разрешение от западных союзников использовать американские ракеты для ударов по России, но не дальше Белгородской области. О этом сообщил... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T11:54+0300

2024-08-05T11:54+0300

2024-08-05T11:54+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Киев получил разрешение от западных союзников использовать американские ракеты для ударов по России, но не дальше Белгородской области. О этом сообщил представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев."Мы можем достигать Белгорода, не дальше", - цитирует Саранцева испанское издание Pais. Кроме того, согласно данным газеты, Украина уже применяет дальнобойные ракеты из США для атак на российские регионы. В этой связи Саранцев отметил, что разрешения ударять вглубь России украинское руководство так и не получило. Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Так, группа конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала главу Минобороны США разрешить ВСУ бить по российской территории западным оружием. Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.

https://1prime.ru/20240718/zelenskiy-850245224.html

украина

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россия, украина, запад