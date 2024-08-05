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"Ситуация тяжелая": офицер НАТО рассказал, кто продал Украину
"Ситуация тяжелая": офицер НАТО рассказал, кто продал Украину - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Ситуация тяжелая": офицер НАТО рассказал, кто продал Украину
США начали боевые действия на Украине, чтобы достичь своих политических целей, но в итоге предали её, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T21:43+0300
2024-08-05T21:43+0300
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. США начали боевые действия на Украине, чтобы достичь своих политических целей, но в итоге предали её, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka."Украину предали, в первую очередь, власти США. Украину продали, предали, и используют ее для своих политических целей, которые они поставили — кризиса с Путиным", — сказал он.Эксперт отметил, что на Украине сложилась тяжёлая ситуация. По его словам, у Вооружённых сил Украины много потерь, а необходимого вооружения не хватает."Все эти коалиции собрались — ни снарядов, ни авиации, ни бронетехники. Это предательство чистой воды и принесение Украины в жертву во имя политических амбиций", — заключил Табах.В июне Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам по решению украинского кризиса. Он обозначил условия, при которых такие переговоры могут состояться: Украина должна стать нейтральной страной, не входящей в военные блоки, и отказаться от ядерного оружия.Также требуется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а войска должны покинуть территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в границах, которые существовали на 1991 год.
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
"Ситуация тяжелая": офицер НАТО рассказал, кто продал Украину
Табах: США развязали боевые действия на Украине, а затем предали ее
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. США начали боевые действия на Украине, чтобы достичь своих политических целей, но в итоге предали её, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka.
"Украину предали, в первую очередь, власти США. Украину продали, предали, и используют ее для своих политических целей, которые они поставили — кризиса с Путиным", — сказал он.
Эксперт отметил, что на Украине сложилась тяжёлая ситуация. По его словам, у Вооружённых сил Украины много потерь, а необходимого вооружения не хватает.
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"Все эти коалиции собрались — ни снарядов, ни авиации, ни бронетехники. Это предательство чистой воды и принесение Украины в жертву во имя политических амбиций", — заключил Табах.
В июне Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам по решению украинского кризиса. Он обозначил условия, при которых такие переговоры могут состояться: Украина должна стать нейтральной страной, не входящей в военные блоки, и отказаться от ядерного оружия.
Также требуется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а войска должны покинуть территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в границах, которые существовали на 1991 год.