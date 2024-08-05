https://1prime.ru/20240805/ukraina-850676094.html

"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте

"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте

Из-за усталости от затянувшегося конфликта солдаты ВСУ отказываются воевать, рассказал офицер ВСУ Кирилл Сазонов в опубликованном на YouTube-канале интервью... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T15:42+0300

2024-08-05T15:42+0300

2024-08-05T15:44+0300

спецоперация на украине

всу

украина

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Из-за усталости от затянувшегося конфликта солдаты ВСУ отказываются воевать, рассказал офицер ВСУ Кирилл Сазонов в опубликованном на YouTube-канале интервью политологу Юрию Романенко."У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции", — подчеркнул Сазонов.Он также уточнил, что эта тенденция присуща не только недавно мобилизованным бойцам, но и тем, кто уже долгое время находится на передовой. По словам военного, люди отказываются слушать командование и следовать приказам. Одни уходят из частей, другие просто перестают подчиняться.В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.

https://1prime.ru/20240805/spetsoperatsiya-na-ukraine-850675173.html

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всу, украина, насильственная мобилизация на украине