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"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте
Из-за усталости от затянувшегося конфликта солдаты ВСУ отказываются воевать, рассказал офицер ВСУ Кирилл Сазонов в опубликованном на YouTube-канале интервью... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T15:42+0300
2024-08-05T15:42+0300
2024-08-05T15:44+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Из-за усталости от затянувшегося конфликта солдаты ВСУ отказываются воевать, рассказал офицер ВСУ Кирилл Сазонов в опубликованном на YouTube-канале интервью политологу Юрию Романенко."У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции", — подчеркнул Сазонов.Он также уточнил, что эта тенденция присуща не только недавно мобилизованным бойцам, но и тем, кто уже долгое время находится на передовой. По словам военного, люди отказываются слушать командование и следовать приказам. Одни уходят из частей, другие просто перестают подчиняться.В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
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всу, украина, насильственная мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, насильственная мобилизация на Украине
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте
Офицер ВСУ: украинским военным подрывает крышу от усталости на передовой
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Из-за усталости от затянувшегося конфликта солдаты ВСУ отказываются воевать, рассказал офицер ВСУ Кирилл Сазонов в опубликованном на YouTube-канале интервью политологу Юрию Романенко.
"У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции", — подчеркнул Сазонов.
Он также уточнил, что эта тенденция присуща не только недавно мобилизованным бойцам, но и тем, кто уже долгое время находится на передовой. По словам военного, люди отказываются слушать командование и следовать приказам. Одни уходят из частей, другие просто перестают подчиняться.
В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
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