Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте - 05.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240805/ukraina-850676094.html
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте
Из-за усталости от затянувшегося конфликта солдаты ВСУ отказываются воевать, рассказал офицер ВСУ Кирилл Сазонов в опубликованном на YouTube-канале интервью... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T15:42+0300
2024-08-05T15:44+0300
спецоперация на украине
всу
украина
насильственная мобилизация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Из-за усталости от затянувшегося конфликта солдаты ВСУ отказываются воевать, рассказал офицер ВСУ Кирилл Сазонов в опубликованном на YouTube-канале интервью политологу Юрию Романенко."У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. &lt;…&gt; Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции", — подчеркнул Сазонов.Он также уточнил, что эта тенденция присуща не только недавно мобилизованным бойцам, но и тем, кто уже долгое время находится на передовой. По словам военного, люди отказываются слушать командование и следовать приказам. Одни уходят из частей, другие просто перестают подчиняться.В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
https://1prime.ru/20240805/spetsoperatsiya-na-ukraine-850675173.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина, насильственная мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, насильственная мобилизация на Украине
15:42 05.08.2024 (обновлено: 15:44 05.08.2024)
 
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что происходит с солдатами на фронте

Офицер ВСУ: украинским военным подрывает крышу от усталости на передовой

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Из-за усталости от затянувшегося конфликта солдаты ВСУ отказываются воевать, рассказал офицер ВСУ Кирилл Сазонов в опубликованном на YouTube-канале интервью политологу Юрию Романенко.
"У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции", — подчеркнул Сазонов.
Он также уточнил, что эта тенденция присуща не только недавно мобилизованным бойцам, но и тем, кто уже долгое время находится на передовой. По словам военного, люди отказываются слушать командование и следовать приказам. Одни уходят из частей, другие просто перестают подчиняться.
В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве
15:13
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАнасильственная мобилизация на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала