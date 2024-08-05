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"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ - 05.08.2024, ПРАЙМ
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"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ
"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ
Каждый десятый украинский военнослужащий оставляет поле боя, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T17:46+0300
2024-08-05T17:46+0300
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Каждый десятый украинский военнослужащий оставляет поле боя, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Каждый десятый, то есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты десять человек сбежало. И тому подобное", — сказал он.Как сообщил офицер, по информации, которую он получает с линии фронта, даже те военнослужащие, которые вынуждены находиться на передовой, отказываются участвовать в боевых действиях.Киевский режим столкнулся с серьёзными трудностями при наборе новобранцев в армию. Вооружённые силы Украины испытывают нехватку личного состава из-за больших потерь и нежелания граждан служить.В мае на Украине был принят закон об ужесточении правил мобилизации. Согласно этому закону, все военнообязанные граждане должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней с момента публикации закона. В документе не указаны конкретные сроки демобилизации.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
17:46 05.08.2024
 
"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ

Стариков: каждый десятый солдат ВСУ бежит с фронта

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Каждый десятый украинский военнослужащий оставляет поле боя, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Каждый десятый, то есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты десять человек сбежало. И тому подобное", — сказал он.
Как сообщил офицер, по информации, которую он получает с линии фронта, даже те военнослужащие, которые вынуждены находиться на передовой, отказываются участвовать в боевых действиях.
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Киевский режим столкнулся с серьёзными трудностями при наборе новобранцев в армию. Вооружённые силы Украины испытывают нехватку личного состава из-за больших потерь и нежелания граждан служить.
В мае на Украине был принят закон об ужесточении правил мобилизации. Согласно этому закону, все военнообязанные граждане должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней с момента публикации закона. В документе не указаны конкретные сроки демобилизации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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