https://1prime.ru/20240805/ukraina-850680501.html

"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ

"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ

Каждый десятый украинский военнослужащий оставляет поле боя, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T17:46+0300

2024-08-05T17:46+0300

2024-08-05T17:46+0300

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Каждый десятый украинский военнослужащий оставляет поле боя, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Каждый десятый, то есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты десять человек сбежало. И тому подобное", — сказал он.Как сообщил офицер, по информации, которую он получает с линии фронта, даже те военнослужащие, которые вынуждены находиться на передовой, отказываются участвовать в боевых действиях.Киевский режим столкнулся с серьёзными трудностями при наборе новобранцев в армию. Вооружённые силы Украины испытывают нехватку личного состава из-за больших потерь и нежелания граждан служить.В мае на Украине был принят закон об ужесточении правил мобилизации. Согласно этому закону, все военнообязанные граждане должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней с момента публикации закона. В документе не указаны конкретные сроки демобилизации.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://1prime.ru/20240805/firtash-850678440.html

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