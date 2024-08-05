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"Такое впервые". На Западе увидели странную деталь в поведении Зеленского
"Такое впервые". На Западе увидели странную деталь в поведении Зеленского - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Такое впервые". На Западе увидели странную деталь в поведении Зеленского
Владимир Зеленский впервые отказался от поездок на прифронтовые территории из-за того, что ситуация там становится всё более напряжённой, заявил британский... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T20:38+0300
2024-08-05T20:38+0300
2024-08-05T20:38+0300
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский впервые отказался от поездок на прифронтовые территории из-за того, что ситуация там становится всё более напряжённой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Появились разговоры о том, что Зеленский хотел поехать в места, где идут бои, и ему сказали, что он не может это сделать. Это слишком опасно. Такое впервые произошло, что ему пришлось отменить поездку", — отметил он.По мнению эксперта, руководство в Киеве, вероятно, не до конца осознаёт серьёзность ситуации, в которой оказались ВСУ. Возможно, даже президент Зеленский начинает понимать, насколько сложное положение у его войск.По информации Министерства обороны, опубликованной в понедельник, общие потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1750 человек. Силы противовоздушной обороны успешно сбили шесть ракет ATACMS, четыре ракеты SCALP-EG и семь снарядов HIMARS, выпущенных противником.
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украина, киев, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский
"Такое впервые". На Западе увидели странную деталь в поведении Зеленского
Меркурис: Зеленский впервые отменил поездку на прифронтовые территории
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Владимир Зеленский впервые отказался от поездок на прифронтовые территории из-за того, что ситуация там становится всё более напряжённой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала Duran.
"Появились разговоры о том, что Зеленский хотел поехать в места, где идут бои, и ему сказали, что он не может это сделать. Это слишком опасно. Такое впервые произошло, что ему пришлось отменить поездку", — отметил он.
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По мнению эксперта, руководство в Киеве, вероятно, не до конца осознаёт серьёзность ситуации, в которой оказались ВСУ. Возможно, даже президент Зеленский начинает понимать, насколько сложное положение у его войск.
По информации Министерства обороны, опубликованной в понедельник, общие потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1750 человек. Силы противовоздушной обороны успешно сбили шесть ракет ATACMS, четыре ракеты SCALP-EG и семь снарядов HIMARS, выпущенных противником.