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РБК: у жителей России начали заметно снижаться темпы потребления
РБК: у жителей России начали заметно снижаться темпы потребления - 06.08.2024, ПРАЙМ
РБК: у жителей России начали заметно снижаться темпы потребления
Темпы роста потребительской активности жителей России значительно замедлились во втором квартале 2024 года. Минэкономразвития зафиксировало снижение показателя... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:04+0300
2024-08-06T10:04+0300
2024-08-06T10:04+0300
потребительская активность
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Темпы роста потребительской активности жителей России значительно замедлились во втором квартале 2024 года. Минэкономразвития зафиксировало снижение показателя с 9,8% в феврале 2024 года до 5,6% в начале лета, передает РБК со ссылкой на данные отчета Минэкономразвития и расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).Эксперты считают, что тенденция замедления потребительской активности начала прослеживаться с февраля этого года. "Таким образом, можно говорить о некотором замедлении потребительской активности", — подчеркнули в пресс-службе Минэкономразвития.Высокий уровень потребления Банк России называет одним из проинфляционных факторов, которые могут привести к ужесточению денежно-кредитной политики. В ближайшее время, по мнению аналитиков, пики потребительской активности пройдут. Вместе с этим будут расти зарплаты россиян.
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потребительская активность
потребительская активность
РБК: у жителей России начали заметно снижаться темпы потребления
Темпы роста потребительской активности россиян замедлились с 9,8% в феврале до 5,6% в июне
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ.
Темпы роста потребительской активности жителей России значительно замедлились во втором квартале 2024 года. Минэкономразвития зафиксировало снижение показателя с 9,8% в феврале 2024 года до 5,6% в начале лета, передает РБК
со ссылкой на данные отчета Минэкономразвития и расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Эксперты считают, что тенденция замедления потребительской активности начала прослеживаться с февраля этого года. "Таким образом, можно говорить о некотором замедлении потребительской активности", — подчеркнули в пресс-службе Минэкономразвития.
Высокий уровень потребления Банк России называет одним из проинфляционных факторов, которые могут привести к ужесточению денежно-кредитной политики. В ближайшее время, по мнению аналитиков, пики потребительской активности пройдут. Вместе с этим будут расти зарплаты россиян.
Минсельхоз зафиксировал рост производства в рамках действия контрсанкций