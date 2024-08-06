https://1prime.ru/20240806/aktivnost-850686596.html

РБК: у жителей России начали заметно снижаться темпы потребления

РБК: у жителей России начали заметно снижаться темпы потребления - 06.08.2024, ПРАЙМ

РБК: у жителей России начали заметно снижаться темпы потребления

Темпы роста потребительской активности жителей России значительно замедлились во втором квартале 2024 года. Минэкономразвития зафиксировало снижение показателя... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T10:04+0300

2024-08-06T10:04+0300

2024-08-06T10:04+0300

потребительская активность

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Темпы роста потребительской активности жителей России значительно замедлились во втором квартале 2024 года. Минэкономразвития зафиксировало снижение показателя с 9,8% в феврале 2024 года до 5,6% в начале лета, передает РБК со ссылкой на данные отчета Минэкономразвития и расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).Эксперты считают, что тенденция замедления потребительской активности начала прослеживаться с февраля этого года. "Таким образом, можно говорить о некотором замедлении потребительской активности", — подчеркнули в пресс-службе Минэкономразвития.Высокий уровень потребления Банк России называет одним из проинфляционных факторов, которые могут привести к ужесточению денежно-кредитной политики. В ближайшее время, по мнению аналитиков, пики потребительской активности пройдут. Вместе с этим будут расти зарплаты россиян.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

потребительская активность