https://1prime.ru/20240806/amnistiya-850690670.html

В ФНС рассказали о процедуре налоговой амнистии

В ФНС рассказали о процедуре налоговой амнистии - 06.08.2024, ПРАЙМ

В ФНС рассказали о процедуре налоговой амнистии

Налоговая амнистия для бизнеса, отказавшегося от схем дробления, не предполагает подачу отдельного заявления от плательщика: если он работает в нужном режиме,... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T11:24+0300

2024-08-06T11:24+0300

2024-08-06T11:24+0300

фнс

амнистия

бизнес

налог

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Налоговая амнистия для бизнеса, отказавшегося от схем дробления, не предполагает подачу отдельного заявления от плательщика: если он работает в нужном режиме, то амнистия будет применяться автоматически, заявил глава ФНС РФ Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Помимо основных изменений, касающихся увеличения налога на прибыль с 20% до 25%, введения федерального инвестиционного вычета, закон предусматривает амнистию для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах. Неуплаченные в результате дробления налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы взиматься не будут. А единый тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15% до 7,6%. Пониженный тариф в 7,6% устанавливается и для централизованных религиозных организаций и входящих в их структуру религиозных организаций. Речь идет о монастырях и приходах Русской православной церкви, а также о других организациях традиционных религиозных конфессий. "Амнистия идет в рамках в целом изменения налогового законодательства. Мы проработали со всеми общественными объединениями ту модель амнистии, которая была реализована в законе, которая вступила в силу 12 июля... Мы подготовили все вместе такую модель, которая не предполагает никаких отдельных заявлений от налогоплательщика. Все, что нужно сделать, тем, кто считает возможным и работает вбелую, - с 1 января 2025 года работать на том режиме, в котором он и должен работать. Это автоматически включает амнистию на три года", - сказал Егоров. "Если такого вдруг не было сделано, если мы увидели в налоговой проверке, что все-таки были нарушения, то налогоплательщик имеет право уточниться за 2024 год, в этом случае на него амнистия тоже будет распространяться", - добавил он. Как отметил глава ФНС, ведомство также готовит информационную кампанию, в том числе и по всем изменениям, которые касаются не только амнистии, но и в целом изменения налогообложения корпоративного сектора. "Мы отдельно прорабатываем это с разработчиками учетных систем, для того чтобы все у плательщиков было в интуитивном доступе для обслуживания тех изменений, которые вступят с 1 января 2025 года. И, естественно, мы будем как проводить общую информационную кампанию, так и отдельно каждому налогоплательщику, кого касаются такие изменения, будем давать рекомендации, как вести учет", - сказал Егоров.

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фнс, амнистия, бизнес, налог