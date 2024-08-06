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Кассация поддержала арест активов главы Freedom Holding

Кассация поддержала арест активов главы Freedom Holding - 06.08.2024, ПРАЙМ

Кассация поддержала арест активов главы Freedom Holding

Кассация поддержала решение об аресте имущества главы Freedom Holding Тимура Турлова в пределах 18,9 миллиона евро и 2 миллионов долларов по делу банка... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T15:37+0300

2024-08-06T15:37+0300

2024-08-06T15:37+0300

экономика

суд

арест активов

кассация

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Кассация поддержала решение об аресте имущества главы Freedom Holding Тимура Турлова в пределах 18,9 миллиона евро и 2 миллионов долларов по делу банка "Ассоциация", следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ). "Арбитражный суд Волго-Вятского округа 6 августа 2024 года оставил в силе принятые по заявлению государственной корпорации АСВ судебные акты нижестоящих инстанций об аресте в пределах 18,9 миллиона евро и 2 миллиона долларов денежных средств и имущества ответчика по спору о выводе активов из АО КБ "Ассоциация" - контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова", - говорится в сообщении. В настоящее время арбитражный суд Нижегородской области рассматривает четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка "Ассоциация" на общую сумму 34 миллиона евро и 3,7 миллиона долларов. Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии предварительного следствия, отмечает АСВ. Банк России отозвал у АО КБ "Ассоциация" лицензию в 2019 году в связи с выявлением отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств банка.

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суд, арест активов, кассация