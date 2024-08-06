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Кассация поддержала арест активов главы Freedom Holding - 06.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кассация поддержала арест активов главы Freedom Holding
Кассация поддержала арест активов главы Freedom Holding - 06.08.2024, ПРАЙМ
Кассация поддержала арест активов главы Freedom Holding
Кассация поддержала решение об аресте имущества главы Freedom Holding Тимура Турлова в пределах 18,9 миллиона евро и 2 миллионов долларов по делу банка... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T15:37+0300
2024-08-06T15:37+0300
экономика
суд
арест активов
кассация
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Кассация поддержала решение об аресте имущества главы Freedom Holding Тимура Турлова в пределах 18,9 миллиона евро и 2 миллионов долларов по делу банка "Ассоциация", следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ). "Арбитражный суд Волго-Вятского округа 6 августа 2024 года оставил в силе принятые по заявлению государственной корпорации АСВ судебные акты нижестоящих инстанций об аресте в пределах 18,9 миллиона евро и 2 миллиона долларов денежных средств и имущества ответчика по спору о выводе активов из АО КБ "Ассоциация" - контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова", - говорится в сообщении. В настоящее время арбитражный суд Нижегородской области рассматривает четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка "Ассоциация" на общую сумму 34 миллиона евро и 3,7 миллиона долларов. Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии предварительного следствия, отмечает АСВ. Банк России отозвал у АО КБ "Ассоциация" лицензию в 2019 году в связи с выявлением отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств банка.
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суд, арест активов, кассация
Экономика, суд, арест активов, кассация
15:37 06.08.2024
 
Кассация поддержала арест активов главы Freedom Holding

Кассация поддержала арест активов главы Freedom Holding по делу "Ассоциации"

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Кассация поддержала решение об аресте имущества главы Freedom Holding Тимура Турлова в пределах 18,9 миллиона евро и 2 миллионов долларов по делу банка "Ассоциация", следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
"Арбитражный суд Волго-Вятского округа 6 августа 2024 года оставил в силе принятые по заявлению государственной корпорации АСВ судебные акты нижестоящих инстанций об аресте в пределах 18,9 миллиона евро и 2 миллиона долларов денежных средств и имущества ответчика по спору о выводе активов из АО КБ "Ассоциация" - контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова", - говорится в сообщении.
В настоящее время арбитражный суд Нижегородской области рассматривает четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка "Ассоциация" на общую сумму 34 миллиона евро и 3,7 миллиона долларов. Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии предварительного следствия, отмечает АСВ.
Банк России отозвал у АО КБ "Ассоциация" лицензию в 2019 году в связи с выявлением отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств банка.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
Суд оставил в силе взыскание средств с бывших глав "Открытие Холдинга"
15:35
 
Экономикасударест активовкассация
 
 
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