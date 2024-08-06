https://1prime.ru/20240806/avtomobil-850692421.html

В Россию привезли семейный японский кроссовер Toyota Rush

В Россию привезли семейный японский кроссовер Toyota Rush - 06.08.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли семейный японский кроссовер Toyota Rush

На российском рынке появился семиместный кроссовер Toyota Rush. Стоимость автомобиля начинается от 2 650 000 рублей, сообщает издание "За рублем". | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T12:28+0300

2024-08-06T12:28+0300

2024-08-06T12:28+0300

toyota

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850692197_0:238:1503:1083_1920x0_80_0_0_e805b8384d29cca6c1f7a05f37778fcc.png

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. На российском рынке появился семиместный кроссовер Toyota Rush. Стоимость автомобиля начинается от 2 650 000 рублей, сообщает издание "За рублем".Кроссовер оснащен электронной системой курсовой устойчивости, мультифункциональным рулем, системой климат-контроля, задними парктрониками, 17-дюймовыми литыми дисками, а также штатной мультимедийной системой с поддержкой Bluetooth и многим другим. Автомобиль оснащен атмосферным 1,5- литровым мотором мощностью 105 л.с. Предустановлен четырехступенчатый автомат с задним приводом.Приобрести автомобиль можно у продавцов из Москвы и Северодвинска. В стоимость включен утильсбор, ЭПТС и СБКТС для беспроблемной регистрации кроссовера в ГАИ. Также доступно две комплектации Toyota Rush: EX и GX. В издании отметили, что среди китайских авто- и электромобилей прямые аналоги не представлены.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

toyota