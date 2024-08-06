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В Россию привезли семейный японский кроссовер Toyota Rush
В Россию привезли семейный японский кроссовер Toyota Rush - 06.08.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли семейный японский кроссовер Toyota Rush
На российском рынке появился семиместный кроссовер Toyota Rush. Стоимость автомобиля начинается от 2 650 000 рублей, сообщает издание "За рублем". | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T12:28+0300
2024-08-06T12:28+0300
2024-08-06T12:28+0300
toyota
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. На российском рынке появился семиместный кроссовер Toyota Rush. Стоимость автомобиля начинается от 2 650 000 рублей, сообщает издание "За рублем".Кроссовер оснащен электронной системой курсовой устойчивости, мультифункциональным рулем, системой климат-контроля, задними парктрониками, 17-дюймовыми литыми дисками, а также штатной мультимедийной системой с поддержкой Bluetooth и многим другим. Автомобиль оснащен атмосферным 1,5- литровым мотором мощностью 105 л.с. Предустановлен четырехступенчатый автомат с задним приводом.Приобрести автомобиль можно у продавцов из Москвы и Северодвинска. В стоимость включен утильсбор, ЭПТС и СБКТС для беспроблемной регистрации кроссовера в ГАИ. Также доступно две комплектации Toyota Rush: EX и GX. В издании отметили, что среди китайских авто- и электромобилей прямые аналоги не представлены.
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toyota
В Россию привезли семейный японский кроссовер Toyota Rush
В России появился 7-местный кроссовер Toyota Rush по цене от 2,65 млн рублей
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ.
На российском рынке появился семиместный кроссовер Toyota Rush. Стоимость автомобиля начинается от 2 650 000 рублей, сообщает издание "За рублем"
.
Кроссовер оснащен электронной системой курсовой устойчивости, мультифункциональным рулем, системой климат-контроля, задними парктрониками, 17-дюймовыми литыми дисками, а также штатной мультимедийной системой с поддержкой Bluetooth и многим другим. Автомобиль оснащен атмосферным 1,5- литровым мотором мощностью 105 л.с. Предустановлен четырехступенчатый автомат с задним приводом.
Приобрести автомобиль можно у продавцов из Москвы и Северодвинска. В стоимость включен утильсбор, ЭПТС и СБКТС для беспроблемной регистрации кроссовера в ГАИ. Также доступно две комплектации Toyota Rush: EX и GX.
В издании отметили, что среди китайских авто- и электромобилей прямые аналоги не представлены.