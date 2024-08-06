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Рынки перешли к коррекционному росту - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Рынки перешли к коррекционному росту
Рынки перешли к коррекционному росту - 06.08.2024, ПРАЙМ
Рынки перешли к коррекционному росту
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. По рынкам проходит коррекционная волна покупок. Так, в Азии ведущие... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:22+0300
2024-08-06T10:22+0300
мнения аналитиков
биржа
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. По рынкам проходит коррекционная волна покупок. Так, в Азии ведущие площадки отыгрывают вчерашние потери. В частности, после снижения вчера на 13%, сегодня японский индекс Nikkei прибавляет порядка 10%, выступая лидером в азиатском регионе. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в понедельник более чем на 2,5%, сегодня с утра прибавляют до 1,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром растет на 1%, торгуясь чуть выше 77 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, а также статистику по торговому балансу в США.По итогам понедельника индекс Мосбиржи упал на 2,4%, закончив сессию в районе 2 829 пунктов и установив новые локальные минимумы. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию покупок в российских акциях, чему будет способствовать восстановление цен на нефть и коррекционный рост внешних площадок. В результате, наш рынок попытается отыграет часть вчерашних потерь. Однако сохраняются риски возобновления негативной динамики и дальнейшего обновления локальных минимумов. Так, на наш взгляд, целью текущей волны снижения может стать район 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи пара юань рубль по итогам понедельника выросла на 0,7%, закончив сессию в районе 11,85 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода рубля к восстановлению на фоне улучшения ситуации на рынке энергоносителей. В результате, национальная валюта может отыграть часть вчерашних потерь. При этом пара юань/рубль, на наш взгляд, сохранит позиции в верхней половине диапазона 11,5 – 12 рублей.
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Богдан Зварич
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, биржа
Мнения аналитиков, биржа
10:22 06.08.2024
 

Рынки перешли к коррекционному росту

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. По рынкам проходит коррекционная волна покупок. Так, в Азии ведущие площадки отыгрывают вчерашние потери. В частности, после снижения вчера на 13%, сегодня японский индекс Nikkei прибавляет порядка 10%, выступая лидером в азиатском регионе. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в понедельник более чем на 2,5%, сегодня с утра прибавляют до 1,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром растет на 1%, торгуясь чуть выше 77 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, а также статистику по торговому балансу в США.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи упал на 2,4%, закончив сессию в районе 2 829 пунктов и установив новые локальные минимумы. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию покупок в российских акциях, чему будет способствовать восстановление цен на нефть и коррекционный рост внешних площадок. В результате, наш рынок попытается отыграет часть вчерашних потерь. Однако сохраняются риски возобновления негативной динамики и дальнейшего обновления локальных минимумов. Так, на наш взгляд, целью текущей волны снижения может стать район 2 700 – 2 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи пара юань рубль по итогам понедельника выросла на 0,7%, закончив сессию в районе 11,85 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода рубля к восстановлению на фоне улучшения ситуации на рынке энергоносителей. В результате, национальная валюта может отыграть часть вчерашних потерь. При этом пара юань/рубль, на наш взгляд, сохранит позиции в верхней половине диапазона 11,5 – 12 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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