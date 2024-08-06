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Глава ФНС ожидает, что план по доходам бюджета на 2024 год будет выполнен
Глава ФНС ожидает, что план по доходам бюджета на 2024 год будет выполнен - 06.08.2024, ПРАЙМ
Глава ФНС ожидает, что план по доходам бюджета на 2024 год будет выполнен
Федеральная налоговая служба (ФНС) ожидает выполнения плановых показателей в отношении доходов бюджета РФ на текущий год, никаких проблем нет, заявил глава ФНС... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:42+0300
2024-08-06T10:42+0300
2024-08-06T10:44+0300
фнс
даниил егоров
бюджет
поступления в бюджет
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) ожидает выполнения плановых показателей в отношении доходов бюджета РФ на текущий год, никаких проблем нет, заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "По концу года мы, конечно, прогнозируем выполнение бюджета. Никаких существенных проблем мы здесь не наблюдаем", - сказал Егоров, докладывая премьеру о поступлении доходов в казну. Согласно представленному ведомством весной текущего года прогнозу, поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 году должны вырасти на 12% по сравнению с прошлым годом – до 52,5 триллиона рублей. При этом поступления в федеральный бюджет, как ожидается, увеличатся за год на 20%, до 26,3 триллиона рублей.
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фнс, даниил егоров, бюджет, поступления в бюджет
ФНС, Даниил Егоров, бюджет, поступления в бюджет
Глава ФНС ожидает, что план по доходам бюджета на 2024 год будет выполнен
Глава ФНС Егоров: план по доходам бюджета РФ на 2024 г будет выполнен
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) ожидает выполнения плановых показателей в отношении доходов бюджета РФ на текущий год, никаких проблем нет, заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"По концу года мы, конечно, прогнозируем выполнение бюджета. Никаких существенных проблем мы здесь не наблюдаем", - сказал Егоров, докладывая премьеру о поступлении доходов в казну.
Согласно представленному ведомством весной текущего года прогнозу, поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 году должны вырасти на 12% по сравнению с прошлым годом – до 52,5 триллиона рублей. При этом поступления в федеральный бюджет, как ожидается, увеличатся за год на 20%, до 26,3 триллиона рублей.
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