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Аналитики ждут, что дефицит торгового баланса США в июне снизился
Аналитики ждут, что дефицит торгового баланса США в июне снизился - 06.08.2024, ПРАЙМ
Аналитики ждут, что дефицит торгового баланса США в июне снизился
Дефицит торгового баланса США в июне снизился на 2,7 миллиарда долларов по сравнению с показателем мая, до 72,4 миллиарда долларов, полагают опрошенные порталом | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T08:03+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июне снизился на 2,7 миллиарда долларов по сравнению с показателем мая, до 72,4 миллиарда долларов, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Соответствующие данные Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует во вторник, 6 августа, в 15.30 мск. В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в июне. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель снизился на 0,1%, а в годовом увеличился на 0,1%.
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сша, торговля, торговый баланс
Экономика, США, торговля, торговый баланс
Аналитики ждут, что дефицит торгового баланса США в июне снизился
Аналитики ждут, что дефицит торгового баланса США в июне снизился до $72,4 млрд
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июне снизился на 2,7 миллиарда долларов по сравнению с показателем мая, до 72,4 миллиарда долларов, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует во вторник, 6 августа, в 15.30 мск.
В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в июне. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель снизился на 0,1%, а в годовом увеличился на 0,1%.
Дефицит бюджета США в июне сократился до 65,965 миллиарда долларов