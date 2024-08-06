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Минобороны назвало число напавших около границы украинских диверсантов
Минобороны назвало число напавших около границы украинских диверсантов - 06.08.2024, ПРАЙМ
Минобороны назвало число напавших около границы украинских диверсантов
В утреннем атаке на границу России в Курской области участвовали триста диверсантов, у них было одиннадцать танков и два десятка бронемашин, сообщило Минобороны | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T17:33+0300
2024-08-06T17:33+0300
2024-08-06T17:34+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В утреннем атаке на границу России в Курской области участвовали триста диверсантов, у них было одиннадцать танков и два десятка бронемашин, сообщило Минобороны РФ. Отражение нападения диверсантов продолжается.Были атакованы российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района — расстояние между ними около 15 км по прямой. В этом районе проходит граница с Сумской областью Украины.О попытке прорыва украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области сообщил утром 6 августа врио губернатора Алексей Соколов.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, Курская область, Минобороны РФ
Минобороны назвало число напавших около границы украинских диверсантов
Минобороны: около границы России в атаку пошли 300 украинских диверсантов