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Отчаянная мера: можно ли заработать на доносах на пьяных водителей - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Отчаянная мера: можно ли заработать на доносах на пьяных водителей
Отчаянная мера: можно ли заработать на доносах на пьяных водителей - 06.08.2024, ПРАЙМ
Отчаянная мера: можно ли заработать на доносах на пьяных водителей
В нескольких российских регионах гражданам начали выплачивать вознаграждение от двух с половиной до семи тысяч рублей за информацию о нетрезвых водителях. Об... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T03:00+0300
2024-08-06T03:00+0300
дтп
пьяные дтп
россия
нижегородская область
брянская область
амурская область
республика коми
елена кудерко
адвокат
эксклюзив
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. В нескольких российских регионах гражданам начали выплачивать вознаграждение от двух с половиной до семи тысяч рублей за информацию о нетрезвых водителях. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.Этот эксперимент проводится для стимулирования граждан в предупреждении происшествий по вине или с участием нетрезвых водителей. Среди пилотных регионов - Амурская, Брянская, Вологодская, Нижегородская области, Республики Коми, Тыва, Приморский край. Сообщить о факте управления транспортным средством пьяным водителем можно по телефону 02 или 112.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам Кудерко, сообщение можно подать в устной или письменной форме, заявителем должен быть гражданин, достигший 18 лет, сообщивший сотрудникам ГИБДД свои данные."Основанием для заявления могут быть запах алкоголя, неустойчивость позы, шаткость походки, поведение, не соответствующее обстановке, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица", - пояснила она.Информация должна содержать подробные обстоятельства, информацию о водителе, транспортном средстве, направлении движения. "Безусловно, сообщать о нарушении необходимо, как только вы его заметили. Тогда в отношении водителя будут приняты меры реагирования и медицинского освидетельствования", - отмечает адвокат.Вознаграждение выплатят, если сообщение подтвердится, и у водителя в крови будут установлены запрещенные дозы веществ. Размер выплаты составляет от 2 500 рублей до 7 000 рублей в зависимости от региона. Максимальную сумму заплатят в случае привлечения лица к уголовной ответственности.Однако получение денег – дело заявителя. Ему нужно обратиться с дополнительным заявлением в уполномоченное государственное учреждение, информация о котором есть на сайте правительства региона.По мнению адвоката, новация вряд ли существенно снизит число пьяных за рулем – во-первых, далеко не всегда это очевидно посторонним, во-вторых, сам факт труднодоказуем. Водителя нужно поймать сразу после сигнала и подтвердить состояние опьянения. А это весьма непросто, ведь информатор сначала должен подать заявление, а принявшие сотрудники ГИБДД должны оперативно организовать проверку такого сообщения, иначе нарушитель успеет скрыться.&quot;Сама идея правильная – борьба с пьянством на дорогах должна носить системный характер, а ответственность за нарушение должна стать неотвратимой. Даже несколько своевременных сообщений могут спасти чьи-то жизни и здоровье. Но основная миссия по выявлению таких фактов, безусловно, остается на ГИБДД&quot;, - заключила Кудерко.
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нижегородская область
амурская область
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дтп, пьяные дтп, россия, нижегородская область, брянская область, амурская область, республика коми, елена кудерко, адвокат, эксклюзив
ДТП, пьяные ДТП, РОССИЯ, Нижегородская область, Брянская область, Амурская область, республика Коми, Елена Кудерко, адвокат, Эксклюзив
03:00 06.08.2024
 
Отчаянная мера: можно ли заработать на доносах на пьяных водителей

Адвокат Кудерко: в нескольких регионах платят за сообщения о пьяных водителях

© fotolia.com / lightpoet#Мужчина за рулем
#Мужчина за рулем - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© fotolia.com / lightpoet
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. В нескольких российских регионах гражданам начали выплачивать вознаграждение от двух с половиной до семи тысяч рублей за информацию о нетрезвых водителях. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
Этот эксперимент проводится для стимулирования граждан в предупреждении происшествий по вине или с участием нетрезвых водителей. Среди пилотных регионов - Амурская, Брянская, Вологодская, Нижегородская области, Республики Коми, Тыва, Приморский край. Сообщить о факте управления транспортным средством пьяным водителем можно по телефону 02 или 112.
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По словам Кудерко, сообщение можно подать в устной или письменной форме, заявителем должен быть гражданин, достигший 18 лет, сообщивший сотрудникам ГИБДД свои данные.
"Основанием для заявления могут быть запах алкоголя, неустойчивость позы, шаткость походки, поведение, не соответствующее обстановке, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица", - пояснила она.
Информация должна содержать подробные обстоятельства, информацию о водителе, транспортном средстве, направлении движения. "Безусловно, сообщать о нарушении необходимо, как только вы его заметили. Тогда в отношении водителя будут приняты меры реагирования и медицинского освидетельствования", - отмечает адвокат.
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Вознаграждение выплатят, если сообщение подтвердится, и у водителя в крови будут установлены запрещенные дозы веществ. Размер выплаты составляет от 2 500 рублей до 7 000 рублей в зависимости от региона. Максимальную сумму заплатят в случае привлечения лица к уголовной ответственности.
Однако получение денег – дело заявителя. Ему нужно обратиться с дополнительным заявлением в уполномоченное государственное учреждение, информация о котором есть на сайте правительства региона.
По мнению адвоката, новация вряд ли существенно снизит число пьяных за рулем – во-первых, далеко не всегда это очевидно посторонним, во-вторых, сам факт труднодоказуем. Водителя нужно поймать сразу после сигнала и подтвердить состояние опьянения. А это весьма непросто, ведь информатор сначала должен подать заявление, а принявшие сотрудники ГИБДД должны оперативно организовать проверку такого сообщения, иначе нарушитель успеет скрыться.

"Сама идея правильная – борьба с пьянством на дорогах должна носить системный характер, а ответственность за нарушение должна стать неотвратимой. Даже несколько своевременных сообщений могут спасти чьи-то жизни и здоровье. Но основная миссия по выявлению таких фактов, безусловно, остается на ГИБДД", - заключила Кудерко.

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