https://1prime.ru/20240806/dtp-850699642.html

Под Саратовом произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля

Под Саратовом произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля - 06.08.2024, ПРАЙМ

Под Саратовом произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля

В Саратовской области легковой автомобиль выехал на переезд, в результате чего произошло столкновение с пригородным поездом. Пострадали два человека,... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T16:46+0300

2024-08-06T16:46+0300

2024-08-06T16:46+0300

происшествия

дтп

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САМАРА, 6 авг - ПРАЙМ. В Саратовской области легковой автомобиль выехал на переезд, в результате чего произошло столкновение с пригородным поездом. Пострадали два человека, находившиеся в автомобиле, рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги."Шестого августа в 15:54 (14:54 мск) на 78-м километре перегона Калининск - Лысые Горы Приволжской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским пригородным поездом", - следует из заявления ведомства.В пресс-службе также добавили, что машинист применил экстренное торможение, однако аварии избежать не удалось.Сообщается, что в результате столкновения пострадали пассажир и водитель легкового автомобиля. Они были госпитализированы. Схода состава не зафиксировано, работникам поезда медицинская помощь не потребовалась.

https://1prime.ru/20240806/samolet-850699244.html

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дтп