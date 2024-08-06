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Под Саратовом произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Под Саратовом произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля
Под Саратовом произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля - 06.08.2024, ПРАЙМ
Под Саратовом произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля
В Саратовской области легковой автомобиль выехал на переезд, в результате чего произошло столкновение с пригородным поездом. Пострадали два человека,... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T16:46+0300
2024-08-06T16:46+0300
происшествия
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САМАРА, 6 авг - ПРАЙМ. В Саратовской области легковой автомобиль выехал на переезд, в результате чего произошло столкновение с пригородным поездом. Пострадали два человека, находившиеся в автомобиле, рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги."Шестого августа в 15:54 (14:54 мск) на 78-м километре перегона Калининск - Лысые Горы Приволжской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским пригородным поездом", - следует из заявления ведомства.В пресс-службе также добавили, что машинист применил экстренное торможение, однако аварии избежать не удалось.Сообщается, что в результате столкновения пострадали пассажир и водитель легкового автомобиля. Они были госпитализированы. Схода состава не зафиксировано, работникам поезда медицинская помощь не потребовалась.
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дтп
Происшествия, ДТП
16:46 06.08.2024
 
Под Саратовом произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля

Поезд столкнулся с легковым автомобилем под Саратовом, есть пострадавшие

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии
Поезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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САМАРА, 6 авг - ПРАЙМ. В Саратовской области легковой автомобиль выехал на переезд, в результате чего произошло столкновение с пригородным поездом. Пострадали два человека, находившиеся в автомобиле, рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.
"Шестого августа в 15:54 (14:54 мск) на 78-м километре перегона Калининск - Лысые Горы Приволжской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским пригородным поездом", - следует из заявления ведомства.
В пресс-службе также добавили, что машинист применил экстренное торможение, однако аварии избежать не удалось.
Сообщается, что в результате столкновения пострадали пассажир и водитель легкового автомобиля. Они были госпитализированы. Схода состава не зафиксировано, работникам поезда медицинская помощь не потребовалась.
*Самолет Boing-777-300 компании Трансаэро - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
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