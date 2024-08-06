https://1prime.ru/20240806/dtp-850703350.html

По факту ДТП в Армавире возбудили уголовное дело

По факту ДТП в Армавире возбудили уголовное дело - 06.08.2024, ПРАЙМ

По факту ДТП в Армавире возбудили уголовное дело

По факту смертельного ДТП с микроавтобусом, фурой и легковой машиной в Армавире было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Кубани. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T18:22+0300

2024-08-06T18:22+0300

2024-08-06T18:22+0300

происшествия

краснодарский край

дтп

авария

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КРАСНОДАР, 6 авг – ПРАЙМ. По факту смертельного ДТП с микроавтобусом, фурой и легковой машиной в Армавире было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Кубани. Ранее во вторник в МЧС России сообщили, что в Армавире столкнулись грузовик, легковое авто и микроавтобус. Согласно предварительным данным, пострадали 11 человек, а двое — погибли. Согласно уточненным данным краевого ГУМЧС, в происшествии пострадали трое детей, в числе погибших есть один ребенок. Прокуратура Кубани сообщила, что было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По предварительным данным, водитель машины Volkswagen Passat CC выехал со второстепенной дороги на автодорогу Р-217 и при этом не пропустил двигающийся по главной дороге грузовик Freightliner, с которым столкнулся. Далее оба авто столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter, ехавшим из Ставрополя в Краснодар.

https://1prime.ru/20240806/dtp-850699642.html

краснодарский край

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краснодарский край, дтп, авария