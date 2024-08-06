https://1prime.ru/20240806/dtp-850703350.html
По факту ДТП в Армавире возбудили уголовное дело
По факту ДТП в Армавире возбудили уголовное дело - 06.08.2024, ПРАЙМ
По факту ДТП в Армавире возбудили уголовное дело
По факту смертельного ДТП с микроавтобусом, фурой и легковой машиной в Армавире было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Кубани. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T18:22+0300
2024-08-06T18:22+0300
2024-08-06T18:22+0300
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КРАСНОДАР, 6 авг – ПРАЙМ. По факту смертельного ДТП с микроавтобусом, фурой и легковой машиной в Армавире было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Кубани. Ранее во вторник в МЧС России сообщили, что в Армавире столкнулись грузовик, легковое авто и микроавтобус. Согласно предварительным данным, пострадали 11 человек, а двое — погибли. Согласно уточненным данным краевого ГУМЧС, в происшествии пострадали трое детей, в числе погибших есть один ребенок. Прокуратура Кубани сообщила, что было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По предварительным данным, водитель машины Volkswagen Passat CC выехал со второстепенной дороги на автодорогу Р-217 и при этом не пропустил двигающийся по главной дороге грузовик Freightliner, с которым столкнулся. Далее оба авто столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter, ехавшим из Ставрополя в Краснодар.
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краснодарский край, дтп, авария
Происшествия, Краснодарский край, ДТП, авария
По факту ДТП в Армавире возбудили уголовное дело
Прокуратура Кубани: по факту смертельного ДТП в Армавире окрыли уголовное дело
КРАСНОДАР, 6 авг – ПРАЙМ. По факту смертельного ДТП с микроавтобусом, фурой и легковой машиной в Армавире было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Кубани.
Ранее во вторник в МЧС России сообщили, что в Армавире столкнулись грузовик, легковое авто и микроавтобус. Согласно предварительным данным, пострадали 11 человек, а двое — погибли.
Согласно уточненным данным краевого ГУМЧС, в происшествии пострадали трое детей, в числе погибших есть один ребенок.
Прокуратура Кубани сообщила, что было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
По предварительным данным, водитель машины Volkswagen Passat CC выехал со второстепенной дороги на автодорогу Р-217 и при этом не пропустил двигающийся по главной дороге грузовик Freightliner, с которым столкнулся. Далее оба авто столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter, ехавшим из Ставрополя в Краснодар.
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