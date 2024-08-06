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Мишустин указал на особенность развития экономики России

Мишустин указал на особенность развития экономики России - 06.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин указал на особенность развития экономики России

Российская экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны в первой половине 2024-го. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T11:37+0300

2024-08-06T11:37+0300

2024-08-06T11:39+0300

экономика

михаил мишустин

даниил егоров

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российская экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны в первой половине 2024-го. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым."Рост идет достаточно серьезный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие", — сказал он. Мишустин уточнил, что высокую динамику роста демонстрируют обрабатывающая промышленность и оптовая торговля.Кроме того, на встрече отметили, что поступление налоговых доходов в бюджетную систему за первое полугодие составило почти 27 триллионов рублей, увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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михаил мишустин, даниил егоров, экономика рф, россия