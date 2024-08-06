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Мишустин указал на особенность развития экономики России - 06.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240806/ekonomika-850691335.html
Мишустин указал на особенность развития экономики России
Мишустин указал на особенность развития экономики России - 06.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин указал на особенность развития экономики России
Российская экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны в первой половине 2024-го. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T11:37+0300
2024-08-06T11:39+0300
экономика
михаил мишустин
даниил егоров
экономика рф
россия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российская экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны в первой половине 2024-го. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым."Рост идет достаточно серьезный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие", — сказал он. Мишустин уточнил, что высокую динамику роста демонстрируют обрабатывающая промышленность и оптовая торговля.Кроме того, на встрече отметили, что поступление налоговых доходов в бюджетную систему за первое полугодие составило почти 27 триллионов рублей, увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
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михаил мишустин, даниил егоров, экономика рф, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Даниил Егоров, экономика РФ, РОССИЯ
11:37 06.08.2024 (обновлено: 11:39 06.08.2024)
 
Мишустин указал на особенность развития экономики России

Мишустин: экономика России растет иначе, чем прогнозировалось

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российская экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны в первой половине 2024-го. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.
"Рост идет достаточно серьезный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие", — сказал он. Мишустин уточнил, что высокую динамику роста демонстрируют обрабатывающая промышленность и оптовая торговля.
Кроме того, на встрече отметили, что поступление налоговых доходов в бюджетную систему за первое полугодие составило почти 27 триллионов рублей, увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Президент РФ В. Путин встретился с руководителем ФНС Д. Егоровым - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
ФНС: доходы в бюджет России в первом полугодии составили 27 трлн рублей
10:21
 
ЭкономикаМихаил МишустинДаниил Егоровэкономика РФРОССИЯ
 
 
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