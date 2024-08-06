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Оптовые цены на электроэнергию в России снижаются вторую неделю подряд - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Оптовые цены на электроэнергию в России снижаются вторую неделю подряд
Оптовые цены на электроэнергию в России снижаются вторую неделю подряд - 06.08.2024, ПРАЙМ
Оптовые цены на электроэнергию в России снижаются вторую неделю подряд
Оптовые цены на электроэнергию в Единой энергосистеме России снижаются две недели подряд после скачка в середине июля на фоне аномальной жары, следует из данных | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T17:47+0300
2024-08-06T17:47+0300
энергетика
россия
цены на электроэнергию
тарифы на электроэнергию
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Оптовые цены на электроэнергию в Единой энергосистеме России снижаются две недели подряд после скачка в середине июля на фоне аномальной жары, следует из данных ассоциации НП "Совет рынка". За неделю с 30 июля по 5 августа цены по индексу РСВ (рынок на сутки вперед) в первой ценовой зоне, объединяющей Европейскую часть и Урал, снизились еще на 5,9%, до 1775,5 рубля за МВт.ч. А во второй, включающей Сибирь, они уменьшились на 3,5%, до 1385,3 рубля за МВт.ч. Как сообщала ассоциация, на неделе с 16 по 22 июля цены в первой ценовой зоне (Европейская часть и Урал) выросли на 13,3%, до 2107 рубля за МВт.ч. Самый большой рост наблюдался в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, где они на фоне высокого спроса из-за жары и снижения предложения подскочили на 18,1%. А во второй ценовой зоне (Сибирь) цены выросли на 10,1%, до 1587 рублей за МВт.ч. Однако уже в период с 23 июля по 29 июля цены начали снижаться. За это время в первой ценовой зоне они опустились на 10,4%, а во второй - на 9,5%. За прошедшую неделю в ОЭС Юга было зафиксировано наибольшее снижение среди регионов первой ценовой зоны - на 11,5%, до 2123 рублей за МВт.ч на фоне сокращения спроса на 0,3 ГВт.ч и роста предложения ТЭС на 1 ГВт.ч. Также выраженное снижение цен отмечено в ОЭС Северо-Запада (-8,3%) и ОЭС Центра (-7%). Что касается второй ценовой зоны, наибольшее снижение цены было отмечено в Забайкальском крае (-13,7%) и Бурятии (-11,1%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оптовые цены на электроэнергию выросли в первой зоне на 4,2%, а во второй - на 5,9%.
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россия, цены на электроэнергию, тарифы на электроэнергию, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, цены на электроэнергию, тарифы на электроэнергию, электроэнергия
17:47 06.08.2024
 
Оптовые цены на электроэнергию в России снижаются вторую неделю подряд

Оптовые цены на электроэнергию в РФ стабилизируются после скачка в середине июля

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Оптовые цены на электроэнергию в Единой энергосистеме России снижаются две недели подряд после скачка в середине июля на фоне аномальной жары, следует из данных ассоциации НП "Совет рынка".
За неделю с 30 июля по 5 августа цены по индексу РСВ (рынок на сутки вперед) в первой ценовой зоне, объединяющей Европейскую часть и Урал, снизились еще на 5,9%, до 1775,5 рубля за МВт.ч. А во второй, включающей Сибирь, они уменьшились на 3,5%, до 1385,3 рубля за МВт.ч.
Как сообщала ассоциация, на неделе с 16 по 22 июля цены в первой ценовой зоне (Европейская часть и Урал) выросли на 13,3%, до 2107 рубля за МВт.ч. Самый большой рост наблюдался в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, где они на фоне высокого спроса из-за жары и снижения предложения подскочили на 18,1%. А во второй ценовой зоне (Сибирь) цены выросли на 10,1%, до 1587 рублей за МВт.ч.
Однако уже в период с 23 июля по 29 июля цены начали снижаться. За это время в первой ценовой зоне они опустились на 10,4%, а во второй - на 9,5%.
За прошедшую неделю в ОЭС Юга было зафиксировано наибольшее снижение среди регионов первой ценовой зоны - на 11,5%, до 2123 рублей за МВт.ч на фоне сокращения спроса на 0,3 ГВт.ч и роста предложения ТЭС на 1 ГВт.ч. Также выраженное снижение цен отмечено в ОЭС Северо-Запада (-8,3%) и ОЭС Центра (-7%). Что касается второй ценовой зоны, наибольшее снижение цены было отмечено в Забайкальском крае (-13,7%) и Бурятии (-11,1%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оптовые цены на электроэнергию выросли в первой зоне на 4,2%, а во второй - на 5,9%.
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