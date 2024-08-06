https://1prime.ru/20240806/elektrichestvo-850702487.html

Оптовые цены на электроэнергию в России снижаются вторую неделю подряд

Оптовые цены на электроэнергию в России снижаются вторую неделю подряд - 06.08.2024, ПРАЙМ

Оптовые цены на электроэнергию в России снижаются вторую неделю подряд

Оптовые цены на электроэнергию в Единой энергосистеме России снижаются две недели подряд после скачка в середине июля на фоне аномальной жары, следует из данных | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T17:47+0300

2024-08-06T17:47+0300

2024-08-06T17:47+0300

энергетика

россия

цены на электроэнергию

тарифы на электроэнергию

электроэнергия

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Оптовые цены на электроэнергию в Единой энергосистеме России снижаются две недели подряд после скачка в середине июля на фоне аномальной жары, следует из данных ассоциации НП "Совет рынка". За неделю с 30 июля по 5 августа цены по индексу РСВ (рынок на сутки вперед) в первой ценовой зоне, объединяющей Европейскую часть и Урал, снизились еще на 5,9%, до 1775,5 рубля за МВт.ч. А во второй, включающей Сибирь, они уменьшились на 3,5%, до 1385,3 рубля за МВт.ч. Как сообщала ассоциация, на неделе с 16 по 22 июля цены в первой ценовой зоне (Европейская часть и Урал) выросли на 13,3%, до 2107 рубля за МВт.ч. Самый большой рост наблюдался в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, где они на фоне высокого спроса из-за жары и снижения предложения подскочили на 18,1%. А во второй ценовой зоне (Сибирь) цены выросли на 10,1%, до 1587 рублей за МВт.ч. Однако уже в период с 23 июля по 29 июля цены начали снижаться. За это время в первой ценовой зоне они опустились на 10,4%, а во второй - на 9,5%. За прошедшую неделю в ОЭС Юга было зафиксировано наибольшее снижение среди регионов первой ценовой зоны - на 11,5%, до 2123 рублей за МВт.ч на фоне сокращения спроса на 0,3 ГВт.ч и роста предложения ТЭС на 1 ГВт.ч. Также выраженное снижение цен отмечено в ОЭС Северо-Запада (-8,3%) и ОЭС Центра (-7%). Что касается второй ценовой зоны, наибольшее снижение цены было отмечено в Забайкальском крае (-13,7%) и Бурятии (-11,1%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оптовые цены на электроэнергию выросли в первой зоне на 4,2%, а во второй - на 5,9%.

https://1prime.ru/20240720/energorynok-850299101.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цены на электроэнергию, тарифы на электроэнергию, электроэнергия