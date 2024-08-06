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Летать могут не все. Какие самолеты F-16 получил Киев

Летать могут не все. Какие самолеты F-16 получил Киев - 06.08.2024, ПРАЙМ

Летать могут не все. Какие самолеты F-16 получил Киев

Украина получила 85 истребителей F-16, однако некоторые из полученных самолетов не летают и могут использоваться в качестве учебных или доноров запчастей, пишет | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T12:48+0300

2024-08-06T12:48+0300

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Украина получила 85 истребителей F-16, однако некоторые из полученных самолетов не летают и могут использоваться в качестве учебных или доноров запчастей, пишет польское издание Interia.По имеющимся оценкам, сейчас на Украине дислоцируется 6 машин, а к концу года у Киева уже будет полная эскадрилья, насчитывающая около 16 самолетов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно первым поступающим данным, украинские воздушные силы будут укомплектованы F-16AM MLU датской поставки, у них будет улучшенными радарами и авионика.Также Украина получит широкий спектр ракет "воздух-воздух" и воздушно-наземного вооружения, включая высокоточные боеприпасы и ракеты для борьбы с радарами.Истребители будут оснащены современными системами самообороны и радиоэлектронной борьбы.На Украине также были замечены модификации F-16, поставленные напрямую из США. Это F-16 ADF, который был создан в конце 1980-х годов. Перед отправкой они не ремонтировались и их функциональность не восстанавливалась.Как отмечает издание, именно на фоне этих самолетов недавно выступал Владимир Зеленский, так что, скорее всего, это те самые "нелетающие" машины, которые будут служить в качестве приманок, доноров запчастей или для обучения украинских авиатехников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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