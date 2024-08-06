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Летать могут не все. Какие самолеты F-16 получил Киев - 06.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240806/f-16-850693325.html
Летать могут не все. Какие самолеты F-16 получил Киев
Летать могут не все. Какие самолеты F-16 получил Киев - 06.08.2024, ПРАЙМ
Летать могут не все. Какие самолеты F-16 получил Киев
Украина получила 85 истребителей F-16, однако некоторые из полученных самолетов не летают и могут использоваться в качестве учебных или доноров запчастей, пишет | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T12:48+0300
2024-08-06T12:49+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Украина получила 85 истребителей F-16, однако некоторые из полученных самолетов не летают и могут использоваться в качестве учебных или доноров запчастей, пишет польское издание Interia.По имеющимся оценкам, сейчас на Украине дислоцируется 6 машин, а к концу года у Киева уже будет полная эскадрилья, насчитывающая около 16 самолетов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно первым поступающим данным, украинские воздушные силы будут укомплектованы F-16AM MLU датской поставки, у них будет улучшенными радарами и авионика.Также Украина получит широкий спектр ракет "воздух-воздух" и воздушно-наземного вооружения, включая высокоточные боеприпасы и ракеты для борьбы с радарами.Истребители будут оснащены современными системами самообороны и радиоэлектронной борьбы.На Украине также были замечены модификации F-16, поставленные напрямую из США. Это F-16 ADF, который был создан в конце 1980-х годов. Перед отправкой они не ремонтировались и их функциональность не восстанавливалась.Как отмечает издание, именно на фоне этих самолетов недавно выступал Владимир Зеленский, так что, скорее всего, это те самые "нелетающие" машины, которые будут служить в качестве приманок, доноров запчастей или для обучения украинских авиатехников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу, f-16
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, F-16
12:48 06.08.2024 (обновлено: 12:49 06.08.2024)
 
Летать могут не все. Какие самолеты F-16 получил Киев

Interia: Запад поставил Украине нелетающие F-16

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. WooleverСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. Woolever
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Украина получила 85 истребителей F-16, однако некоторые из полученных самолетов не летают и могут использоваться в качестве учебных или доноров запчастей, пишет польское издание Interia.
По имеющимся оценкам, сейчас на Украине дислоцируется 6 машин, а к концу года у Киева уже будет полная эскадрилья, насчитывающая около 16 самолетов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно первым поступающим данным, украинские воздушные силы будут укомплектованы F-16AM MLU датской поставки, у них будет улучшенными радарами и авионика.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
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11:56
Также Украина получит широкий спектр ракет "воздух-воздух" и воздушно-наземного вооружения, включая высокоточные боеприпасы и ракеты для борьбы с радарами.
Истребители будут оснащены современными системами самообороны и радиоэлектронной борьбы.
На Украине также были замечены модификации F-16, поставленные напрямую из США. Это F-16 ADF, который был создан в конце 1980-х годов. Перед отправкой они не ремонтировались и их функциональность не восстанавливалась.
Как отмечает издание, именно на фоне этих самолетов недавно выступал Владимир Зеленский, так что, скорее всего, это те самые "нелетающие" машины, которые будут служить в качестве приманок, доноров запчастей или для обучения украинских авиатехников.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУF-16
 
 
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