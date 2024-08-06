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В России обнаружили новый феномен на отечественном биржевом рынке - 06.08.2024, ПРАЙМ
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В России обнаружили новый феномен на отечественном биржевом рынке
В России обнаружили новый феномен на отечественном биржевом рынке - 06.08.2024, ПРАЙМ
В России обнаружили новый феномен на отечественном биржевом рынке
На российском биржевом рынке появился феномен IPO "на вырост" - когда компании видят в выходе на публичный рынок стимул оптимизировать свои процессы и... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T20:12+0300
2024-08-06T20:12+0300
экономика
россия
биржевые торги
ipo
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. На российском биржевом рынке появился феномен IPO "на вырост" - когда компании видят в выходе на публичный рынок стимул оптимизировать свои процессы и усовершенствовать корпоративное управление, говорится в пресс-релизе по итогам исследования Мосбиржи и Ассоциации независимых директоров. Исследование "Рынок IPO. Новые эмитенты" было посвящено ключевым изменениям на рынке первичных размещений. В его рамках было проведено более 50 интервью с участниками рынка, включая представителей компаний, которые недавно вышли на IPO, инвесторов и независимых директоров. "Согласно итогам исследования, на рынке появился феномен IPO на вырост, когда компании видят в выходе на публичный рынок мощный стимул оптимизировать свои процессы и совершенствовать корпоративное управление", - сказано в пресс-релизе. Там отмечается, что трансформация в публичную компанию влечет и новые вызовы. "Так, подготовка к размещению удваивает нагрузку на менеджмент, которая сохраняется после сделки – необходимо выполнять обещания, управлять по-новому, внимательнее прорабатывать вопросы и коммуницировать с новыми участниками корпоративных отношений", - говорится в сообщении. Поиски профессионалов также сопряжены с трудностями, отмечают авторы исследования. Бум IPO и уход с рынка иностранных специалистов усугубили дефицит кадров, обладающих опытом работы с публичным рынком капитала, причем острее всего эту проблему ощущают небольшие компании. "Переход в лигу ПАО открывает новые возможности, но и требует глубоких преобразований: меняются подходы к управлению и отношение к собственности. Эффективное корпоративное управление — это не формальный шаблон, а индивидуальная модель, учитывающая как корпоративную культуру компании, так и ее бизнес-потребности", - приводится в релизе комментарий сооснователя Ассоциации независимых директоров Александра Иконникова. "Для новых эмитентов важно адаптировать свои процессы под новые задачи, оценивать их соответствие рынку и приглашать профессиональных независимых директоров – носителей современных знаний о бизнесе и практиках управления в публичных компаниях", - добавил Иконников. За 2023 год и первую половину 2024 года IPO на российском рынке провели 15 компаний. В релизе отмечается, что до конца текущего года это планируют сделать еще ряд компаний.
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россия, биржевые торги, ipo, российский рынок акций
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, IPO, российский рынок акций
20:12 06.08.2024
 
В России обнаружили новый феномен на отечественном биржевом рынке

Исследование: IPO "на вырост" стали новым феноменом на российской бирже

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. На российском биржевом рынке появился феномен IPO "на вырост" - когда компании видят в выходе на публичный рынок стимул оптимизировать свои процессы и усовершенствовать корпоративное управление, говорится в пресс-релизе по итогам исследования Мосбиржи и Ассоциации независимых директоров.
Исследование "Рынок IPO. Новые эмитенты" было посвящено ключевым изменениям на рынке первичных размещений. В его рамках было проведено более 50 интервью с участниками рынка, включая представителей компаний, которые недавно вышли на IPO, инвесторов и независимых директоров.
"Согласно итогам исследования, на рынке появился феномен IPO на вырост, когда компании видят в выходе на публичный рынок мощный стимул оптимизировать свои процессы и совершенствовать корпоративное управление", - сказано в пресс-релизе.
Там отмечается, что трансформация в публичную компанию влечет и новые вызовы. "Так, подготовка к размещению удваивает нагрузку на менеджмент, которая сохраняется после сделки – необходимо выполнять обещания, управлять по-новому, внимательнее прорабатывать вопросы и коммуницировать с новыми участниками корпоративных отношений", - говорится в сообщении.
Поиски профессионалов также сопряжены с трудностями, отмечают авторы исследования. Бум IPO и уход с рынка иностранных специалистов усугубили дефицит кадров, обладающих опытом работы с публичным рынком капитала, причем острее всего эту проблему ощущают небольшие компании.
"Переход в лигу ПАО открывает новые возможности, но и требует глубоких преобразований: меняются подходы к управлению и отношение к собственности. Эффективное корпоративное управление — это не формальный шаблон, а индивидуальная модель, учитывающая как корпоративную культуру компании, так и ее бизнес-потребности", - приводится в релизе комментарий сооснователя Ассоциации независимых директоров Александра Иконникова.
"Для новых эмитентов важно адаптировать свои процессы под новые задачи, оценивать их соответствие рынку и приглашать профессиональных независимых директоров – носителей современных знаний о бизнесе и практиках управления в публичных компаниях", - добавил Иконников.
За 2023 год и первую половину 2024 года IPO на российском рынке провели 15 компаний. В релизе отмечается, что до конца текущего года это планируют сделать еще ряд компаний.
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ЭкономикаРОССИЯбиржевые торгиIPOроссийский рынок акций
 
 
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