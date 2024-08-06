Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, с кем работает фирма экс-главы вещевого управления МО РФ - 06.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240806/firma-850697755.html
Стало известно, с кем работает фирма экс-главы вещевого управления МО РФ
Стало известно, с кем работает фирма экс-главы вещевого управления МО РФ - 06.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, с кем работает фирма экс-главы вещевого управления МО РФ
ООО "Текстильная торговая компания", в которой трудится экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик, которого ранее арестовали за получение... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T15:53+0300
2024-08-06T15:53+0300
происшествия
минобороны рф
госконтракт
арест
https://cdnn.1prime.ru/img/82812/55/828125518_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_9ba927392763da5b322a13ca01b08553.jpg
МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. ООО "Текстильная торговая компания", в которой трудится экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик, которого ранее арестовали за получение взятки, заключала госконтракты, в основном, со структурами Федеральной службы исполнения наказаний, а также с МВД и МЧС, следует из данных системы госзакупок. По данным Следственного комитета РФ РФ, заместитель генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимир Демчик, до апреля 2018 года находившийся в должности начальника вещевого управления МО РФ, весной 2017 года получил взятку в четыре миллиона рублей за помощь при решении вопросов о привлечении коммерческой фирмы к исполнению госконтрактов на поставку различного имущества для нужд армии. В 2017-2018 годах с данным юрлицом было заключено 26 договоров на сумму более 574 млн рублей. Согласно ЕГРЮЛ, Демчик находился в должности замгендиректора ООО "Текстильная торговая компания" в конце 2020 года. В 2019 году он получил статус ИП. Согласно информации с сайта rusprofile.ru, содержащего сведения о заключенных госконтрактах на основе данных портала госзакупок, с 2017 года ОО "Текстильная торговая компания" была поставщиком в 759 государственных контрактах на сумму почти 3,1 млрд рублей. При этом активно заключать госконтракты компания начала с 2021 года. В этих контрактах фигурирует 107 заказчиков. При этом большинство из них – исправительные учреждения структуры ФСИН в различных субъектах РФ. В пятерку поставщиков входят: ФКУ "Лечебное исправительное учреждение №7 УФСИН России по Чувашии" (7 госконтрактов на 466 миллионов рублей), ГБУЗ Московской области "Московская областная станция скорой медицинской помощи" (4 госконтракта на 273 миллиона рублей), ФКУ "Исправительная колония №2 УФСИН России по Чувашии" (30 госконтрактов на 203 миллиона рублей), ФКУ "Исправительная колония №5 ГУФСИН России по Кемеровской области" (16 госконтрактов на 200 миллионов рублей), ФКУ "Исправительная колония №5 ГУФСИН России по Московской области" (19 госконтрактов на 195 миллионов рублей). Кроме того, три контракта были подписаны со структурами иных силовых ведомств: с ФГКУ "Экспериментальный производственный комбинат МВД России " (2 госконтракта на 255 тысяч рублей) и ГУМЧС России по Алтайскому краю (1 госконтракт на 46 тысяч рублей). В открытых данных нет сведений о заключенных "Текстильной торговой компанией" контрактах с Минобороны. В период 2017-2018 годов компания, согласно открытым данным, заключила всего три контракта.
https://1prime.ru/20240804/vzyatka-850655430.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82812/55/828125518_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_b89e3a66567ea24cfd430f95a77aa770.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минобороны рф, госконтракт, арест
Происшествия, Минобороны РФ, госконтракт, арест
15:53 06.08.2024
 
Стало известно, с кем работает фирма экс-главы вещевого управления МО РФ

Фирма экс-главы вещевого управления Минобороны Демчика активно работает с ФСИН

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк#Швейная фабрика
#Швейная фабрика - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. ООО "Текстильная торговая компания", в которой трудится экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик, которого ранее арестовали за получение взятки, заключала госконтракты, в основном, со структурами Федеральной службы исполнения наказаний, а также с МВД и МЧС, следует из данных системы госзакупок.
По данным Следственного комитета РФ РФ, заместитель генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимир Демчик, до апреля 2018 года находившийся в должности начальника вещевого управления МО РФ, весной 2017 года получил взятку в четыре миллиона рублей за помощь при решении вопросов о привлечении коммерческой фирмы к исполнению госконтрактов на поставку различного имущества для нужд армии. В 2017-2018 годах с данным юрлицом было заключено 26 договоров на сумму более 574 млн рублей.
Согласно ЕГРЮЛ, Демчик находился в должности замгендиректора ООО "Текстильная торговая компания" в конце 2020 года. В 2019 году он получил статус ИП.
Согласно информации с сайта rusprofile.ru, содержащего сведения о заключенных госконтрактах на основе данных портала госзакупок, с 2017 года ОО "Текстильная торговая компания" была поставщиком в 759 государственных контрактах на сумму почти 3,1 млрд рублей. При этом активно заключать госконтракты компания начала с 2021 года.
В этих контрактах фигурирует 107 заказчиков. При этом большинство из них – исправительные учреждения структуры ФСИН в различных субъектах РФ. В пятерку поставщиков входят: ФКУ "Лечебное исправительное учреждение №7 УФСИН России по Чувашии" (7 госконтрактов на 466 миллионов рублей), ГБУЗ Московской области "Московская областная станция скорой медицинской помощи" (4 госконтракта на 273 миллиона рублей), ФКУ "Исправительная колония №2 УФСИН России по Чувашии" (30 госконтрактов на 203 миллиона рублей), ФКУ "Исправительная колония №5 ГУФСИН России по Кемеровской области" (16 госконтрактов на 200 миллионов рублей), ФКУ "Исправительная колония №5 ГУФСИН России по Московской области" (19 госконтрактов на 195 миллионов рублей).
Кроме того, три контракта были подписаны со структурами иных силовых ведомств: с ФГКУ "Экспериментальный производственный комбинат МВД России " (2 госконтракта на 255 тысяч рублей) и ГУМЧС России по Алтайскому краю (1 госконтракт на 46 тысяч рублей).
В открытых данных нет сведений о заключенных "Текстильной торговой компанией" контрактах с Минобороны. В период 2017-2018 годов компания, согласно открытым данным, заключила всего три контракта.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
Суд арестовал экс-министра экологии Оренбургской области по делу о взятке
4 августа, 15:46
 
ПроисшествияМинобороны РФгосконтрактарест
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала