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Стало известно, с кем работает фирма экс-главы вещевого управления МО РФ

Стало известно, с кем работает фирма экс-главы вещевого управления МО РФ - 06.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, с кем работает фирма экс-главы вещевого управления МО РФ

ООО "Текстильная торговая компания", в которой трудится экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик, которого ранее арестовали за получение... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T15:53+0300

2024-08-06T15:53+0300

2024-08-06T15:53+0300

происшествия

минобороны рф

госконтракт

арест

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. ООО "Текстильная торговая компания", в которой трудится экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик, которого ранее арестовали за получение взятки, заключала госконтракты, в основном, со структурами Федеральной службы исполнения наказаний, а также с МВД и МЧС, следует из данных системы госзакупок. По данным Следственного комитета РФ РФ, заместитель генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимир Демчик, до апреля 2018 года находившийся в должности начальника вещевого управления МО РФ, весной 2017 года получил взятку в четыре миллиона рублей за помощь при решении вопросов о привлечении коммерческой фирмы к исполнению госконтрактов на поставку различного имущества для нужд армии. В 2017-2018 годах с данным юрлицом было заключено 26 договоров на сумму более 574 млн рублей. Согласно ЕГРЮЛ, Демчик находился в должности замгендиректора ООО "Текстильная торговая компания" в конце 2020 года. В 2019 году он получил статус ИП. Согласно информации с сайта rusprofile.ru, содержащего сведения о заключенных госконтрактах на основе данных портала госзакупок, с 2017 года ОО "Текстильная торговая компания" была поставщиком в 759 государственных контрактах на сумму почти 3,1 млрд рублей. При этом активно заключать госконтракты компания начала с 2021 года. В этих контрактах фигурирует 107 заказчиков. При этом большинство из них – исправительные учреждения структуры ФСИН в различных субъектах РФ. В пятерку поставщиков входят: ФКУ "Лечебное исправительное учреждение №7 УФСИН России по Чувашии" (7 госконтрактов на 466 миллионов рублей), ГБУЗ Московской области "Московская областная станция скорой медицинской помощи" (4 госконтракта на 273 миллиона рублей), ФКУ "Исправительная колония №2 УФСИН России по Чувашии" (30 госконтрактов на 203 миллиона рублей), ФКУ "Исправительная колония №5 ГУФСИН России по Кемеровской области" (16 госконтрактов на 200 миллионов рублей), ФКУ "Исправительная колония №5 ГУФСИН России по Московской области" (19 госконтрактов на 195 миллионов рублей). Кроме того, три контракта были подписаны со структурами иных силовых ведомств: с ФГКУ "Экспериментальный производственный комбинат МВД России " (2 госконтракта на 255 тысяч рублей) и ГУМЧС России по Алтайскому краю (1 госконтракт на 46 тысяч рублей). В открытых данных нет сведений о заключенных "Текстильной торговой компанией" контрактах с Минобороны. В период 2017-2018 годов компания, согласно открытым данным, заключила всего три контракта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минобороны рф, госконтракт, арест