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Появились подробности о взрыве дома в Москве

Появились подробности о взрыве дома в Москве - 06.08.2024, ПРАЙМ

Появились подробности о взрыве дома в Москве

Взрыв неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, погиб мужчина 1962 года рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T12:29+0300

2024-08-06T12:29+0300

2024-08-06T12:53+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Взрыв неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, погиб мужчина 1962 года рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Инцидент произошел на улице Артамонова, дом 7, корпус 2. Сетевой газ не является причиной, утечек не обнаружено, уточнили в пресс-службе. Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания.

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