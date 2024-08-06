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Появились подробности о взрыве дома в Москве
Появились подробности о взрыве дома в Москве - 06.08.2024, ПРАЙМ
Появились подробности о взрыве дома в Москве
Взрыв неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, погиб мужчина 1962 года рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T12:29+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Взрыв неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, погиб мужчина 1962 года рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Инцидент произошел на улице Артамонова, дом 7, корпус 2. Сетевой газ не является причиной, утечек не обнаружено, уточнили в пресс-службе. Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания.
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мосгаз, мчс, москва
Появились подробности о взрыве дома в Москве
В доме на западе Москвы прогремел взрыв, погиб мужчина 1962 года рождения
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Взрыв неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, погиб мужчина 1962 года рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Инцидент произошел на улице Артамонова, дом 7, корпус 2. Сетевой газ не является причиной, утечек не обнаружено, уточнили в пресс-службе. Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания.