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Появились подробности о взрыве дома в Москве - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Появились подробности о взрыве дома в Москве
Появились подробности о взрыве дома в Москве - 06.08.2024, ПРАЙМ
Появились подробности о взрыве дома в Москве
Взрыв неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, погиб мужчина 1962 года рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 06.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Взрыв неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, погиб мужчина 1962 года рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Инцидент произошел на улице Артамонова, дом 7, корпус 2. Сетевой газ не является причиной, утечек не обнаружено, уточнили в пресс-службе. Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания.
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мосгаз, мчс, москва
Мосгаз, МЧС, МОСКВА
12:29 06.08.2024 (обновлено: 12:53 06.08.2024)
 
Появились подробности о взрыве дома в Москве

В доме на западе Москвы прогремел взрыв, погиб мужчина 1962 года рождения

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтроящиеся дома в Москве
Строящиеся дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Взрыв неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, погиб мужчина 1962 года рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Инцидент произошел на улице Артамонова, дом 7, корпус 2. Сетевой газ не является причиной, утечек не обнаружено, уточнили в пресс-службе. Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания.
 
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