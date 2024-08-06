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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% - 06.08.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%

Цены на газ в Европе во вторник растут почти на 2%, приближаясь к отметке в 410 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T13:04+0300

2024-08-06T13:04+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе во вторник растут почти на 2%, приближаясь к отметке в 410 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 407,5 доллара (+1,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 12.32 мск их стоимость составляет 409,4 доллара (+1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 402,2 доллара за тысячу кубометров. На прошлой неделе она достигала максимального значения с декабря прошлого года. Эксперты отмечали, что газовые котировки росли на фоне напряженности на Ближнем Востоке. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. "После бычьих настроений, наблюдавшихся на прошлой неделе, эта неделя началась с прекращения этого импульса, так как наблюдалось коррекционное движение, – отметил эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione, – Мировые опасения по поводу состояния экономики также сместили финансовые рынки в аналогичном направлении, а отсутствие дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке в последние дни могло повлиять и на рынки энергоносителей". Сейчас в Западной и Северной Европе очень высокая температура и это подталкивало газовые цены вверх в последние несколько недель, написали в ежедневном обзоре эксперты трейдинговой компании Energi Danmark. "Однако недавний прогноз показал, что жара на следующей неделе ослабнет, и в результате вчера мы наблюдали снижение цен на газ. Тем не менее, цены на рынке остаются высокими, близкими к годовым максимумам", – добавили они. Средние котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

https://1prime.ru/20240806/turetskiy-potok-850693178.html

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газ, европа, цены