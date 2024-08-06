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Деньги снова потекут рекой: китайский джек-пот для "Газпрома"

Деньги снова потекут рекой: китайский джек-пот для "Газпрома" - 06.08.2024, ПРАЙМ

Деньги снова потекут рекой: китайский джек-пот для "Газпрома"

Новость минувшей недели об убытках "Газпрома" по РБСУ нельзя однозначно рассматривать в том ключе, что у газового гиганта проблемы. Скорее дело в том, что его... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T08:00+0300

2024-08-06T08:00+0300

2024-08-06T08:00+0300

мнения аналитиков

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поставки газа

инвестиции

поставки газа в китай

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Новость минувшей недели об убытках "Газпрома" по РБСУ нельзя однозначно рассматривать в том ключе, что у газового гиганта проблемы. Скорее дело в том, что его источник прибыли меняется. Ну и в разноплановых внешних обстоятельствах.Результаты материнской компании по РСБУ не покрывают основные части бизнеса. Но отчет подтверждает то, что мы давно предполагали: экспорт газа ухудшился относительно первого полугодия 2023 года в основном из-за резкой просадки цен в Европе год к году.Вот три момента, на которые я бы хотел обратить внимание:Украинский кризис стоил "Газпрому" огромной доли европейского рынка: экспорт в Европу и Турцию упал до 45-50 млрд куб. м со 150-200 млрд куб. м в год. В результате избыточные производственные мощности превышают 100 млрд куб. м. Новых покупателей трубопроводного газа можно найти только на востоке и юге. "Газпром" заключает соглашения с потребителями из Центральной Азии, но цены будут значительно ниже, чем в Европе (хотя могут и превышать российские), а объемы — скромными. Начались переговоры с Ираном, при этом Пакистан и Индия могут стать конечными потребителями, но есть весьма значительные политические и логистические препятствия на этом направлении.Отдельное направление – это Китай. К концу десятилетия общий объем поставок туда по существующим контрактам должен вырасти до 48 млрд куб. м. При этом по хорошим ценам (хотя и ниже, чем в Европе) — поставки по дальневосточному соглашению стартуют в 2027 году.Обсуждаемое соглашение на поставку 50 млрд куб. м/год по "Силе Сибири-2" может примерно на 40% компенсировать потерянные объемы экспорта в Европу. Если "Газпром" добьется цены как по "Силе Сибире-1", то подписание нового соглашения станет мощным позитивным фактором и увеличит доходы от экспорта в дальнее зарубежье более чем на 25% после запуска поставок по полной. Однако, если цена будет близка к российским котировкам (сообщается, что этого хочет Китай), то все будет куда менее приятно, ведь строительство газопровода от Надым-Пур-Таза через Монголию в Китай потребует $10-15 млрд и займет 5 лет.При всем этом мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Газпрома", которые торгуются с 6.8x по P/E на 2024п/2025п, с 12%-ной премией к долгосрочному среднему.Мы снизили прогнозы финпоказателей "Газпрома" на 2024-2025 годы, изучив недавний годовой отчет. Главная причина — более высокая оценка налогообложения жидких углеводородов. Сейчас наши прогнозы на оба года гораздо консервативнее консенсуса, и мы не исключаем понижения ожиданий рынка в будущем.Драйверы роста доходов компании и, соответственно, акций Газпрома существуют. Главные из них - это:Долгосрочным инвесторам бумага может быть интересной на текущих уровнях в ожидании реализации драйверов роста. Краткосрочные же инвесторы могут найти более подходящие идеи на российском рынке акций и облигаций.Автор - Артур Беджанов, старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций"

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Артур Беджанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/14/848339077_0:25:910:935_100x100_80_0_0_8e83d7db6b7ea9a77109651c6220664a.png

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артур Беджанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/14/848339077_0:25:910:935_100x100_80_0_0_8e83d7db6b7ea9a77109651c6220664a.png

мнения аналитиков, газпром, поставки газа, инвестиции, поставки газа в китай