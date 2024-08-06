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Деньги снова потекут рекой: китайский джек-пот для "Газпрома" - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Деньги снова потекут рекой: китайский джек-пот для "Газпрома"
Деньги снова потекут рекой: китайский джек-пот для "Газпрома" - 06.08.2024, ПРАЙМ
Деньги снова потекут рекой: китайский джек-пот для "Газпрома"
Новость минувшей недели об убытках "Газпрома" по РБСУ нельзя однозначно рассматривать в том ключе, что у газового гиганта проблемы. Скорее дело в том, что его... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T08:00+0300
2024-08-06T08:00+0300
мнения аналитиков
газпром
поставки газа
инвестиции
поставки газа в китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850629965.jpg?1722920401
МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Новость минувшей недели об убытках "Газпрома" по РБСУ нельзя однозначно рассматривать в том ключе, что у газового гиганта проблемы. Скорее дело в том, что его источник прибыли меняется. Ну и в разноплановых внешних обстоятельствах.Результаты материнской компании по РСБУ не покрывают основные части бизнеса. Но отчет подтверждает то, что мы давно предполагали: экспорт газа ухудшился относительно первого полугодия 2023 года в основном из-за резкой просадки цен в Европе год к году.Вот три момента, на которые я бы хотел обратить внимание:Украинский кризис стоил "Газпрому" огромной доли европейского рынка: экспорт в Европу и Турцию упал до 45-50 млрд куб. м со 150-200 млрд куб. м в год. В результате избыточные производственные мощности превышают 100 млрд куб. м. Новых покупателей трубопроводного газа можно найти только на востоке и юге. "Газпром" заключает соглашения с потребителями из Центральной Азии, но цены будут значительно ниже, чем в Европе (хотя могут и превышать российские), а объемы — скромными. Начались переговоры с Ираном, при этом Пакистан и Индия могут стать конечными потребителями, но есть весьма значительные политические и логистические препятствия на этом направлении.Отдельное направление – это Китай. К концу десятилетия общий объем поставок туда по существующим контрактам должен вырасти до 48 млрд куб. м. При этом по хорошим ценам (хотя и ниже, чем в Европе) — поставки по дальневосточному соглашению стартуют в 2027 году.Обсуждаемое соглашение на поставку 50 млрд куб. м/год по "Силе Сибири-2" может примерно на 40% компенсировать потерянные объемы экспорта в Европу. Если "Газпром" добьется цены как по "Силе Сибире-1", то подписание нового соглашения станет мощным позитивным фактором и увеличит доходы от экспорта в дальнее зарубежье более чем на 25% после запуска поставок по полной. Однако, если цена будет близка к российским котировкам (сообщается, что этого хочет Китай), то все будет куда менее приятно, ведь строительство газопровода от Надым-Пур-Таза через Монголию в Китай потребует $10-15 млрд и займет 5 лет.При всем этом мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Газпрома", которые торгуются с 6.8x по P/E на 2024п/2025п, с 12%-ной премией к долгосрочному среднему.Мы снизили прогнозы финпоказателей "Газпрома" на 2024-2025 годы, изучив недавний годовой отчет. Главная причина — более высокая оценка налогообложения жидких углеводородов. Сейчас наши прогнозы на оба года гораздо консервативнее консенсуса, и мы не исключаем понижения ожиданий рынка в будущем.Драйверы роста доходов компании и, соответственно, акций Газпрома существуют. Главные из них - это:Долгосрочным инвесторам бумага может быть интересной на текущих уровнях в ожидании реализации драйверов роста. Краткосрочные же инвесторы могут найти более подходящие идеи на российском рынке акций и облигаций.Автор - Артур Беджанов, старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций"
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Артур Беджанов
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1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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мнения аналитиков, газпром, поставки газа, инвестиции, поставки газа в китай
Мнения аналитиков, Газпром, поставки газа, инвестиции, поставки газа в Китай
08:00 06.08.2024
 
Деньги снова потекут рекой: китайский джек-пот для "Газпрома"

Брокер Беджанов: "Газпром" интересен на длинном горизонте из-за драйверов роста

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Артур Беджанов, старший персональный брокер БКС Мир инвестиций
Артур Беджанов
Старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Новость минувшей недели об убытках "Газпрома" по РБСУ нельзя однозначно рассматривать в том ключе, что у газового гиганта проблемы. Скорее дело в том, что его источник прибыли меняется. Ну и в разноплановых внешних обстоятельствах.
Результаты материнской компании по РСБУ не покрывают основные части бизнеса. Но отчет подтверждает то, что мы давно предполагали: экспорт газа ухудшился относительно первого полугодия 2023 года в основном из-за резкой просадки цен в Европе год к году.
Вот три момента, на которые я бы хотел обратить внимание:
  1. 1.
    Неконсолидированный характер отчетности ограничивает ее значение. Результаты материнской компании по РСБУ покрывают лишь базовый газовый бизнес, но не включают основные СП (Газпром нефть, энергоактивы и СПГ).
  2. 2.
    В 2023 году порядка 75% EBITDA группы генерировала Газпром нефть, а к 2026 году ее доля, по нашим оценкам, возрастет до 90%: "Газпром" потерял большую долю европейского рынка.
  3. 3.
    Отчет по РСБУ подтвердил, что в первом полугодии 2024 года дела у компании в газовом бизнесе шли хуже, чем в первой половине 2023 года. Это полностью ожидаемо: рыночная цена газа на европейских торговых площадках в этом году резко упала против прошлого года. А рост объемов смог лишь частично компенсировать дешевый газ.
Украинский кризис стоил "Газпрому" огромной доли европейского рынка: экспорт в Европу и Турцию упал до 45-50 млрд куб. м со 150-200 млрд куб. м в год. В результате избыточные производственные мощности превышают 100 млрд куб. м. Новых покупателей трубопроводного газа можно найти только на востоке и юге. "Газпром" заключает соглашения с потребителями из Центральной Азии, но цены будут значительно ниже, чем в Европе (хотя могут и превышать российские), а объемы — скромными. Начались переговоры с Ираном, при этом Пакистан и Индия могут стать конечными потребителями, но есть весьма значительные политические и логистические препятствия на этом направлении.
Отдельное направление – это Китай. К концу десятилетия общий объем поставок туда по существующим контрактам должен вырасти до 48 млрд куб. м. При этом по хорошим ценам (хотя и ниже, чем в Европе) — поставки по дальневосточному соглашению стартуют в 2027 году.
Обсуждаемое соглашение на поставку 50 млрд куб. м/год по "Силе Сибири-2" может примерно на 40% компенсировать потерянные объемы экспорта в Европу. Если "Газпром" добьется цены как по "Силе Сибире-1", то подписание нового соглашения станет мощным позитивным фактором и увеличит доходы от экспорта в дальнее зарубежье более чем на 25% после запуска поставок по полной. Однако, если цена будет близка к российским котировкам (сообщается, что этого хочет Китай), то все будет куда менее приятно, ведь строительство газопровода от Надым-Пур-Таза через Монголию в Китай потребует $10-15 млрд и займет 5 лет.
При всем этом мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Газпрома", которые торгуются с 6.8x по P/E на 2024п/2025п, с 12%-ной премией к долгосрочному среднему.
Мы снизили прогнозы финпоказателей "Газпрома" на 2024-2025 годы, изучив недавний годовой отчет. Главная причина — более высокая оценка налогообложения жидких углеводородов. Сейчас наши прогнозы на оба года гораздо консервативнее консенсуса, и мы не исключаем понижения ожиданий рынка в будущем.
Драйверы роста доходов компании и, соответственно, акций Газпрома существуют. Главные из них - это:
  • Контракт по "Силе Сибири-2". Заключив с Китаем договор о поставках газа через этот трубопровод, "Газпром" может увеличить экспорт в дальнее зарубежье на 50 млрд куб. м. Однако похоже, контракт вряд ли будет подписан в ближайшее время из-за разногласий сторон по цене;
  • Возврат к дивидендам раньше срока. Коэффициент долговой нагрузки Чистый долг/EBITDA будет оставаться высоким до 2025 года, однако правительство может возобновить выплату дивидендов уже за 2024 год;
  • Рост объемов поставок и цен на газ. Объемы поставок и цены на газ могут вырасти как внутри страны, так и вне ее в силу меняющихся погодных условий, либо соответствующих политических решений.
Долгосрочным инвесторам бумага может быть интересной на текущих уровнях в ожидании реализации драйверов роста. Краткосрочные же инвесторы могут найти более подходящие идеи на российском рынке акций и облигаций.
Автор - Артур Беджанов, старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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