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Суд в США признал, что поисковик Google нарушил антимонопольный закон - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Суд в США признал, что поисковик Google нарушил антимонопольный закон
Суд в США признал, что поисковик Google нарушил антимонопольный закон - 06.08.2024, ПРАЙМ
Суд в США признал, что поисковик Google нарушил антимонопольный закон
Окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T05:28+0300
2024-08-06T05:28+0300
экономика
google
сша
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон, следует из заключительного решения суда, текст которого публикует газета New York Times. "Суд приходит к следующему заключению: Google является монополистом, и он действовал как таковой для поддержания своей монополии. Он нарушил раздел второй закона Шермана", - говорится в тексте заключения суда. Как выявил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. По мнению суда, эти договоры, за которые корпорация платила компаниям "миллиарды долларов", существенно усложнили для других интернет-поисковиков возможность конкурировать с Google. Также суд обвинил Google в значительном завышении цен на рекламу, размещаемую в поисковой выдаче, что, по определению суда, свидетельствует о монополии корпорации в сфере интернет-поиска. New York Times со ссылкой на президента Google по глобальным вопросам Кента Уокера пишет, что компания подаст апелляцию.
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google, сша
Экономика, Google, США
05:28 06.08.2024
 
Суд в США признал, что поисковик Google нарушил антимонопольный закон

Суд в Вашингтоне признал, что поисковик Google нарушил антимонопольный закон США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон, следует из заключительного решения суда, текст которого публикует газета New York Times.
"Суд приходит к следующему заключению: Google является монополистом, и он действовал как таковой для поддержания своей монополии. Он нарушил раздел второй закона Шермана", - говорится в тексте заключения суда.
Как выявил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. По мнению суда, эти договоры, за которые корпорация платила компаниям "миллиарды долларов", существенно усложнили для других интернет-поисковиков возможность конкурировать с Google.
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Также суд обвинил Google в значительном завышении цен на рекламу, размещаемую в поисковой выдаче, что, по определению суда, свидетельствует о монополии корпорации в сфере интернет-поиска.
New York Times со ссылкой на президента Google по глобальным вопросам Кента Уокера пишет, что компания подаст апелляцию.
 
ЭкономикаGoogleСША
 
 
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