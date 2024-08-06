Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали исторической победой признание Google монополистом - 06.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240806/google-850698251.html
В США назвали исторической победой признание Google монополистом
В США назвали исторической победой признание Google монополистом - 06.08.2024, ПРАЙМ
В США назвали исторической победой признание Google монополистом
Американская компания Google признана федеральным судом округа Колумбия монополистом на рынке поисковых систем США, рассказало издание Washington Post. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T16:03+0300
2024-08-06T16:03+0300
google
монополия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82891/66/828916640_0:232:5377:3256_1920x0_80_0_0_7c73485fc3caaf107235f2e17e3864eb.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Американская компания Google признана федеральным судом округа Колумбия монополистом на рынке поисковых систем США, рассказало издание Washington Post. Так, было выявлено, что компания злоупотребляла своим положением, нарушая при этом антимонопольное законодательство. Примером нарушения служит контракт корпорации с производителями смартфонов и другой техники о предустановке поисковика Google на устройства."Эта победа над Google — историческая победа для американского народа. Ни одна компания — независимо от того, насколько она крупная или влиятельная — не стоит выше закона", — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.Сообщается, что глава компании, владеющей Google, Кент Уокер намерен обжаловать принятое решение. Он подчеркнул, что пользователи могут самостоятельно решать, какой поисковик они будут использовать.
https://1prime.ru/20240806/shtraf-850694932.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82891/66/828916640_362:0:5013:3488_1920x0_80_0_0_602d06713fa88d3766c18ddd62246fdf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
google, монополия, сша
Google, монополия, США
16:03 06.08.2024
 
В США назвали исторической победой признание Google монополистом

WP: cуд в США признал Google монополистом на рынке поисковых систем

© AFP / Loic VenanceGoogle
Google - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© AFP / Loic Venance
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Американская компания Google признана федеральным судом округа Колумбия монополистом на рынке поисковых систем США, рассказало издание Washington Post.
Так, было выявлено, что компания злоупотребляла своим положением, нарушая при этом антимонопольное законодательство. Примером нарушения служит контракт корпорации с производителями смартфонов и другой техники о предустановке поисковика Google на устройства.
"Эта победа над Google — историческая победа для американского народа. Ни одна компания — независимо от того, насколько она крупная или влиятельная — не стоит выше закона", — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.
Сообщается, что глава компании, владеющей Google, Кент Уокер намерен обжаловать принятое решение. Он подчеркнул, что пользователи могут самостоятельно решать, какой поисковик они будут использовать.
%создатель Snapchat Эван Шпигель
Суд оштрафовал владельца мессенджера Snapchat
14:10
 
GoogleмонополияСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала