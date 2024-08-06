https://1prime.ru/20240806/google-850698251.html

В США назвали исторической победой признание Google монополистом

В США назвали исторической победой признание Google монополистом - 06.08.2024, ПРАЙМ

В США назвали исторической победой признание Google монополистом

Американская компания Google признана федеральным судом округа Колумбия монополистом на рынке поисковых систем США, рассказало издание Washington Post. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T16:03+0300

2024-08-06T16:03+0300

2024-08-06T16:03+0300

google

монополия

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Американская компания Google признана федеральным судом округа Колумбия монополистом на рынке поисковых систем США, рассказало издание Washington Post. Так, было выявлено, что компания злоупотребляла своим положением, нарушая при этом антимонопольное законодательство. Примером нарушения служит контракт корпорации с производителями смартфонов и другой техники о предустановке поисковика Google на устройства."Эта победа над Google — историческая победа для американского народа. Ни одна компания — независимо от того, насколько она крупная или влиятельная — не стоит выше закона", — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.Сообщается, что глава компании, владеющей Google, Кент Уокер намерен обжаловать принятое решение. Он подчеркнул, что пользователи могут самостоятельно решать, какой поисковик они будут использовать.

https://1prime.ru/20240806/shtraf-850694932.html

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google, монополия, сша