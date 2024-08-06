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В США назвали исторической победой признание Google монополистом
В США назвали исторической победой признание Google монополистом - 06.08.2024, ПРАЙМ
В США назвали исторической победой признание Google монополистом
Американская компания Google признана федеральным судом округа Колумбия монополистом на рынке поисковых систем США, рассказало издание Washington Post. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T16:03+0300
2024-08-06T16:03+0300
2024-08-06T16:03+0300
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монополия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Американская компания Google признана федеральным судом округа Колумбия монополистом на рынке поисковых систем США, рассказало издание Washington Post. Так, было выявлено, что компания злоупотребляла своим положением, нарушая при этом антимонопольное законодательство. Примером нарушения служит контракт корпорации с производителями смартфонов и другой техники о предустановке поисковика Google на устройства."Эта победа над Google — историческая победа для американского народа. Ни одна компания — независимо от того, насколько она крупная или влиятельная — не стоит выше закона", — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.Сообщается, что глава компании, владеющей Google, Кент Уокер намерен обжаловать принятое решение. Он подчеркнул, что пользователи могут самостоятельно решать, какой поисковик они будут использовать.
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google, монополия, сша
В США назвали исторической победой признание Google монополистом
WP: cуд в США признал Google монополистом на рынке поисковых систем
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ.
Американская компания Google признана федеральным судом округа Колумбия монополистом на рынке поисковых систем США, рассказало издание Washington Post
.
Так, было выявлено, что компания злоупотребляла своим положением, нарушая при этом антимонопольное законодательство. Примером нарушения служит контракт корпорации с производителями смартфонов и другой техники о предустановке поисковика Google на устройства.
"Эта победа над Google — историческая победа для американского народа. Ни одна компания — независимо от того, насколько она крупная или влиятельная — не стоит выше закона", — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.
Сообщается, что глава компании, владеющей Google, Кент Уокер намерен обжаловать принятое решение. Он подчеркнул, что пользователи могут самостоятельно решать, какой поисковик они будут использовать.
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