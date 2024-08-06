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В США признали, что не готовы к будущим войнам

В США признали, что не готовы к будущим войнам - 06.08.2024, ПРАЙМ

В США признали, что не готовы к будущим войнам

Технологии меняют характер военных конфликтов, делая их более автономными и автоматизированными, и на этом направлении развития США отстают, что может привести... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T10:11+0300

2024-08-06T10:11+0300

2024-08-06T10:11+0300

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Технологии меняют характер военных конфликтов, делая их более автономными и автоматизированными, и на этом направлении развития США отстают, что может привести к потере их военного превосходства, пишут председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США с 2019 по 2023 год, приглашенный профессор Принстонского университета Марк Милли и председатель специального проекта по изучению конкуренции, бывший генеральный директор и председатель совета директоров компании Google Эрик Шмидт для издания Foreign Affairs.По словам авторов, российские и китайские военные активно используют беспилотники и искусственный интеллект в военных операциях.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвторы, проводя исторический экскурс, напомнили, что технологии влияют на тактику, вооружение и управление войсками. В качестве примеров они упомянули использование седла и подков для кавалерии, длинного лука для стрельбы на большие расстояния и пороха для огнестрельного оружия. Промышленная революция привела к созданию пулеметов, пароходов и радиоприемников, а также моторизованных и бронированных транспортных средств.Авторы подчеркивают, что военные должны быстро адаптироваться к технологическим инновациям, чтобы сохранять эффективность. Примеры включают изменение тактики во время Американской революции и использование беспилотников и искусственного интеллекта в современных конфликтах.Технологии, такие как беспилотники и искусственный интеллект, будут играть ключевую роль в будущих военных конфликтах, подчеркивают Милли и Шмидт.Системы ИИ могут моделировать тактические и оперативные подходы, сокращая время между подготовкой и исполнением. Роботы и дроны могут взять на себя опасные задачи, сохраняя жизни людей.В будущем, как прогнозируют эксперты, войны могут вестись в густонаселенных районах, где требуется больше роботизированного оружия.Авторы отмечают, что ИИ меняет характер военных конфликтов, делая их более смертоносными и непредсказуемыми.Говоря о возможном развитии военного дела в глобальном масштабе, авторы указывают, что беспилотные системы и автономные морские мины становятся ключевыми в военных действиях, в отличие от Украины, где доминируют сухопутные и воздушные операции.Сейчас западные страны разрабатывают новые модели беспилотников, но не все государства готовы к их массовому производству. В этих условиях США рискуют отстать в развитии военных технологий из-за бюрократических и промышленных препятствий.По словам Милли и Шмидта, американские войска могут быть менее эффективными там, где их действия могут быть легко обнаружены дронами.Авторы призывают к реформированию системы закупок и организационных структур, чтобы адаптироваться к новым условиям войны.Отмечается также, что высокоточные технологии могут уменьшить количество жертв среди гражданского населения, но не исключают их полностью. При этом использование ИИ в военных действиях поднимает этические и юридические вопросы, включая риск злоупотребления системами против гражданского населения.Милли и Шмидт обращают внимание на то, что военные игры с использованием ИИ показали склонность к эскалации конфликтов, что требует строгого контроля над системами.США и Китай стремятся к сотрудничеству в области ИИ, несмотря на различия в их видении глобального развития, отмечают авторы. Эксперты выступают за то, что необходимо обеспечить строгий контроль над военным ИИ, чтобы гарантировать его безопасность и соответствие либеральным ценностям.США должны требовать от других стран внедрения процедур контроля над военным ИИ и использовать экономические санкции при необходимости, указывают Милли и Шмидт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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оружие, сша, ии