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Импорт из России в США сократился до минимального уровня с 1996 года

Импорт из России в США сократился до минимального уровня с 1996 года - 06.08.2024, ПРАЙМ

Импорт из России в США сократился до минимального уровня с 1996 года

Объем импорта товаров из России в США по итогам июня текущего года сократился на 57,4% по сравнению с маем и составил 186,7 миллиона долларов, что стало самым... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T15:56+0300

2024-08-06T15:56+0300

2024-08-06T15:57+0300

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Объем импорта товаров из России в США по итогам июня текущего года сократился на 57,4% по сравнению с маем и составил 186,7 миллиона долларов, что стало самым низким значением с 1996 года, свидетельствуют данные американского бюро статистики. Согласно представленным табличным значениям, объем товарного импорта в США из России в мае составлял 438,7 миллиона долларов, достигнув своего максимального значения с начала 2024 года. Июньский показатель импорта товаров из России оказался самым низким с января 1996 года, когда он составлял 183,5 миллиона долларов. Экспорт американских товаров в Россию по итогам июня также снизился по сравнению с маем и составил 42,3 миллиона долларов по сравнению с 48 миллионами в последнем месяце весны.

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сша, россия, импорт, экономика сша