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"Электронный инспектор" сэкономил работодателям миллиарды рублей

"Электронный инспектор" сэкономил работодателям миллиарды рублей - 06.08.2024, ПРАЙМ

"Электронный инспектор" сэкономил работодателям миллиарды рублей

Использование сервиса "Электронный инспектор" на интернет-портале "Онлайнинспекция.рф" помогло работодателям провести более 1,2 миллиона самостоятельных... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T13:31+0300

2024-08-06T13:31+0300

2024-08-06T13:31+0300

электронный инспектор

работодатели

трудовое законодательство

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Использование сервиса "Электронный инспектор" на интернет-портале "Онлайнинспекция.рф" помогло работодателям провести более 1,2 миллиона самостоятельных проверок и сэкономить в сумме более 24 миллиардов рублей, следует из отчета на сайте Роструда."Сервис "Электронный инспектор" является частью системы превентивных мер и дает возможность работодателям проводить самостоятельный аудит соблюдения требований трудового законодательства в режиме онлайн в удобное для них время. Устранение выявленных системой нарушений позволило избежать штрафов на сумму более 24 миллиарда рублей", - рассказал начальник управления цифрового развития и информационных технологий Роструда Виталия Лосева. В ведомстве уточнили, что "Электронный инспектор" является одним из наиболее популярных и часто используемых сервисов на портале "Онлайнинспекция.рф". С ним работодатель может самостоятельно провести проверку своей компании на предмет соблюдения трудового законодательства, а затем исправить все нарушения.Также подчеркивается, что на сегодняшний день в сервисе доступна проверка по 125 направлениям. Среди них, например, процедура трудоустройства сотрудников и их увольнение, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, вопросы оплаты труда и предоставления отпуска и прочие важные положения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

электронный инспектор, работодатели, трудовое законодательство