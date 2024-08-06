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"Электронный инспектор" сэкономил работодателям миллиарды рублей - 06.08.2024, ПРАЙМ
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"Электронный инспектор" сэкономил работодателям миллиарды рублей
"Электронный инспектор" сэкономил работодателям миллиарды рублей - 06.08.2024, ПРАЙМ
"Электронный инспектор" сэкономил работодателям миллиарды рублей
Использование сервиса "Электронный инспектор" на интернет-портале "Онлайнинспекция.рф" помогло работодателям провести более 1,2 миллиона самостоятельных... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T13:31+0300
2024-08-06T13:31+0300
электронный инспектор
работодатели
трудовое законодательство
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Использование сервиса "Электронный инспектор" на интернет-портале "Онлайнинспекция.рф" помогло работодателям провести более 1,2 миллиона самостоятельных проверок и сэкономить в сумме более 24 миллиардов рублей, следует из отчета на сайте Роструда."Сервис "Электронный инспектор" является частью системы превентивных мер и дает возможность работодателям проводить самостоятельный аудит соблюдения требований трудового законодательства в режиме онлайн в удобное для них время. Устранение выявленных системой нарушений позволило избежать штрафов на сумму более 24 миллиарда рублей", - рассказал начальник управления цифрового развития и информационных технологий Роструда Виталия Лосева. В ведомстве уточнили, что "Электронный инспектор" является одним из наиболее популярных и часто используемых сервисов на портале "Онлайнинспекция.рф". С ним работодатель может самостоятельно провести проверку своей компании на предмет соблюдения трудового законодательства, а затем исправить все нарушения.Также подчеркивается, что на сегодняшний день в сервисе доступна проверка по 125 направлениям. Среди них, например, процедура трудоустройства сотрудников и их увольнение, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, вопросы оплаты труда и предоставления отпуска и прочие важные положения.
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электронный инспектор, работодатели, трудовое законодательство
электронный инспектор, работодатели, трудовое законодательство
13:31 06.08.2024
 
"Электронный инспектор" сэкономил работодателям миллиарды рублей

Роструд: "Электронный инспектор" помог сэкономить работодателям 24 млрд рублей

© fotolia.com / Oleksii SergieievПроверка задолженности
Проверка задолженности - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© fotolia.com / Oleksii Sergieiev
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Использование сервиса "Электронный инспектор" на интернет-портале "Онлайнинспекция.рф" помогло работодателям провести более 1,2 миллиона самостоятельных проверок и сэкономить в сумме более 24 миллиардов рублей, следует из отчета на сайте Роструда.
"Сервис "Электронный инспектор" является частью системы превентивных мер и дает возможность работодателям проводить самостоятельный аудит соблюдения требований трудового законодательства в режиме онлайн в удобное для них время. Устранение выявленных системой нарушений позволило избежать штрафов на сумму более 24 миллиарда рублей", - рассказал начальник управления цифрового развития и информационных технологий Роструда Виталия Лосева.
В ведомстве уточнили, что "Электронный инспектор" является одним из наиболее популярных и часто используемых сервисов на портале "Онлайнинспекция.рф". С ним работодатель может самостоятельно провести проверку своей компании на предмет соблюдения трудового законодательства, а затем исправить все нарушения.
Также подчеркивается, что на сегодняшний день в сервисе доступна проверка по 125 направлениям. Среди них, например, процедура трудоустройства сотрудников и их увольнение, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, вопросы оплаты труда и предоставления отпуска и прочие важные положения.
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электронный инспекторработодателитрудовое законодательство
 
 
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