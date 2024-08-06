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ВТБ запустит ипотеку на ИЖС с эскроу

ВТБ запустит ипотеку на ИЖС с эскроу - 06.08.2024, ПРАЙМ

ВТБ запустит ипотеку на ИЖС с эскроу

С 6 августа ВТБ запустит ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с эскроу, передает пресс-служба кредитной организации. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T11:11+0300

2024-08-06T11:11+0300

2024-08-06T11:11+0300

втб

ипотека

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эскроу-счет

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. С 6 августа ВТБ запустит ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с эскроу, передает пресс-служба кредитной организации. "С 6 августа россияне могут оформить в ВТБ ипотеку на строительство частных домов с использованием эскроу-счетов. Это позволит им получить дополнительную защиту денег – средства будут перечислены подрядчику только после завершения стройки. Подать заявку на кредит клиенты могут как по обновленной "семейной" ипотеке, так и по базовым условиям банка", - говорится в сообщении. Условия получения ипотеки на ИЖС с эскроу по "семейной" программе соответствуют требованиям господдержки, подчеркивает пресс-служба. Ставка для всех регионов единая и составляет 6% годовых. Первоначальный взнос - не менее 20,1%. Базовыми условиями при строительстве домов с эскроу могут воспользоваться все категории россиян, независимо от наличия детей, ставка составит от 21,2%. При этом максимальный размер кредита может достигать 100 миллионов рублей, а первый взнос должен быть не менее 25% от суммы строительства. Возможность получить кредит на ИЖС без использования эскроу сохраняется только по базовым условиям банка. Возможных подрядчиков и проекты для заключения договоров подряда с эскроу-счетами клиенты могут подобрать на цифровом сервисе "строим.дом.рф". Срок кредита как по базовым условиям, так и по "семейной" ипотеке может достигать 30 лет. Залогом выступает земельный участок, а после завершения строительства - дом. Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов о разрешении применять механизм эскроу в индивидуальном жилищном строительстве. Основанием раскрытия счета эскроу, согласно законодательству, будет регистрация права собственности гражданином на построенный жилой дом. Законы вступают в силу с 1 марта 2025 года.

https://1prime.ru/20240805/ipoteka-850681320.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, ипотека, ижс, эскроу-счет