https://1prime.ru/20240806/ipoteka-850695071.html

Стало известно, как отмена льготной ипотеки отразилась на спросе на жилье

Стало известно, как отмена льготной ипотеки отразилась на спросе на жилье - 06.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, как отмена льготной ипотеки отразилась на спросе на жилье

Объем выдачи ипотеки в России в июле - после отмены льготного кредитования на новостройки и изменения условий семейной ипотеки - снизился вдвое в сравнении с... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T14:20+0300

2024-08-06T14:20+0300

2024-08-06T14:20+0300

ипотека

льготная ипотека

семейная ипотека

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России в июле - после отмены льготного кредитования на новостройки и изменения условий семейной ипотеки - снизился вдвое в сравнении с июлем прошлого года - почти до 349 миллиардов рублей, говорится в сообщении Frank RG. "Объем выдач ипотечных кредитов составил 348,5 миллиарда рублей. Показатели июля 2024-го на 55,1% ниже июня 2024 года и на 46,7% ниже июля 2023 года", - отмечается в нем. В сообщении указывается, что в количественном выражении снижение составило почти 57% к июню 2024 года и примерно 55% в годовом выражении. По оценке Frank RG, средний размер выдаваемого кредита показал рост на 3,3% - до максимальных 4,54 миллиона рублей. "После ажиотажа в июне, связанного с прекращением срока действия льготной ипотеки, объемы выдач в июле показали двукратное снижение, что сопоставимо с объемом выдач в июле 2022 года", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20240806/ipoteka-850693653.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека