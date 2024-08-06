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Стало известно, как отмена льготной ипотеки отразилась на спросе на жилье - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, как отмена льготной ипотеки отразилась на спросе на жилье
Стало известно, как отмена льготной ипотеки отразилась на спросе на жилье - 06.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как отмена льготной ипотеки отразилась на спросе на жилье
Объем выдачи ипотеки в России в июле - после отмены льготного кредитования на новостройки и изменения условий семейной ипотеки - снизился вдвое в сравнении с... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T14:20+0300
2024-08-06T14:20+0300
ипотека
льготная ипотека
семейная ипотека
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России в июле - после отмены льготного кредитования на новостройки и изменения условий семейной ипотеки - снизился вдвое в сравнении с июлем прошлого года - почти до 349 миллиардов рублей, говорится в сообщении Frank RG. "Объем выдач ипотечных кредитов составил 348,5 миллиарда рублей. Показатели июля 2024-го на 55,1% ниже июня 2024 года и на 46,7% ниже июля 2023 года", - отмечается в нем. В сообщении указывается, что в количественном выражении снижение составило почти 57% к июню 2024 года и примерно 55% в годовом выражении. По оценке Frank RG, средний размер выдаваемого кредита показал рост на 3,3% - до максимальных 4,54 миллиона рублей. "После ажиотажа в июне, связанного с прекращением срока действия льготной ипотеки, объемы выдач в июле показали двукратное снижение, что сопоставимо с объемом выдач в июле 2022 года", - добавляется в сообщении.
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ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека
ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека
14:20 06.08.2024
 
Стало известно, как отмена льготной ипотеки отразилась на спросе на жилье

Объем выдачи ипотеки в России упал в июле вдвое после отмены льготных кредитов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России в июле - после отмены льготного кредитования на новостройки и изменения условий семейной ипотеки - снизился вдвое в сравнении с июлем прошлого года - почти до 349 миллиардов рублей, говорится в сообщении Frank RG.
"Объем выдач ипотечных кредитов составил 348,5 миллиарда рублей. Показатели июля 2024-го на 55,1% ниже июня 2024 года и на 46,7% ниже июля 2023 года", - отмечается в нем.
В сообщении указывается, что в количественном выражении снижение составило почти 57% к июню 2024 года и примерно 55% в годовом выражении.
По оценке Frank RG, средний размер выдаваемого кредита показал рост на 3,3% - до максимальных 4,54 миллиона рублей.
"После ажиотажа в июне, связанного с прекращением срока действия льготной ипотеки, объемы выдач в июле показали двукратное снижение, что сопоставимо с объемом выдач в июле 2022 года", - добавляется в сообщении.
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13:02
 
ипотекальготная ипотекасемейная ипотека
 
 
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