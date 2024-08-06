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Банк России: выдачи льготной ипотеки в июле упали втрое

Банк России: выдачи льготной ипотеки в июле упали втрое - 06.08.2024, ПРАЙМ

Банк России: выдачи льготной ипотеки в июле упали втрое

Объем выдач льготной ипотеки за первые четыре недели июля после завершения программы массовой льготной ипотеки и обновления условий семейной ипотеки сократился... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T16:24+0300

2024-08-06T16:24+0300

2024-08-06T16:24+0300

банк россии

ипотека

льготная ипотека

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем выдач льготной ипотеки за первые четыре недели июля после завершения программы массовой льготной ипотеки и обновления условий семейной ипотеки сократился по сравнению с аналогичным периодом июня втрое, до примерно 192 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ РФ. "По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые четыре недели июля было предоставлено около 192 миллиардов рублей, что втрое меньше значения за аналогичный период июня - 578 миллиардов рублей", - говорится в информационном бюллетене Банка России "Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России". Банк России напомнил, что по программе "Льготная ипотека" за период ее действия с апреля 2020 года по июнь 2024 года было предоставлено 1,6 миллиона кредитов на сумму 6,1 триллиона рублей. Это, как указывает регулятор, является максимальным значением среди программ господдержки и составляет почти четверть всех выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК): 21,1% общего количества и 24,7% общего объема. "Семейная ипотека" также получила широкое распространение: за период с начала ее действия и до изменения условий в июле 2024 года по программе предоставлено 1,1 миллиона кредитов на сумму 5,1 триллиона рублей. В результате на 1 июля 2024 года, по оценке Банка России, половину ипотечного портфеля кредитных организаций составляют кредиты, предоставленные по программам господдержки, большая часть которых выдана в рамках "Льготной ипотеки" (более 20% совокупного ипотечного портфеля). Направленность программ на первичный рынок недвижимости, как отметил ЦБ, стала одним из факторов увеличения доли ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) в ипотечном портфеле кредитных организаций: с 19,8% на 1 апреля 2020 года до 25,7% на 1 июля 2024 года.

https://1prime.ru/20240806/ipoteka-850695071.html

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ипотека, льготная ипотека