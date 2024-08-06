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Мишустин определил вице-премьеров по национальным целям развития
Мишустин определил вице-премьеров по национальным целям развития - 06.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин определил вице-премьеров по национальным целям развития
Глава кабмина Михаил Мишустин определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать национальные цели развития, поставленных президентом... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:24+0300
2024-08-06T10:24+0300
2024-08-06T10:45+0300
михаил мишустин
денис мантуров
марат хуснуллин
дмитрий патрушев
татьяна голикова
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глава кабмина Михаил Мишустин определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать национальные цели развития, поставленных президентом на перспективу до 2036 года.Под кураторством первого вице-премьера Дениса Мантурова будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов.Достижение национальных целей в сфере экологического благополучия будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан.Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта.
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михаил мишустин, денис мантуров, марат хуснуллин, дмитрий патрушев, татьяна голикова
Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Татьяна Голикова
Мишустин определил вице-премьеров по национальным целям развития
Мишустин определил вице-премьеров и ведомства по национальным целям развития
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глава кабмина Михаил Мишустин определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать национальные цели развития, поставленных президентом на перспективу до 2036 года.
Под кураторством первого вице-премьера Дениса Мантурова будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов.
Достижение национальных целей в сфере экологического благополучия будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.
Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан.
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта.