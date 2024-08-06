https://1prime.ru/20240806/kabmin-850687840.html

Мишустин определил вице-премьеров по национальным целям развития

Мишустин определил вице-премьеров по национальным целям развития - 06.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин определил вице-премьеров по национальным целям развития

Глава кабмина Михаил Мишустин определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать национальные цели развития, поставленных президентом... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T10:24+0300

2024-08-06T10:24+0300

2024-08-06T10:45+0300

михаил мишустин

денис мантуров

марат хуснуллин

дмитрий патрушев

татьяна голикова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_0f9ef5a3de367eb7765a210997a1945d.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глава кабмина Михаил Мишустин определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать национальные цели развития, поставленных президентом на перспективу до 2036 года.Под кураторством первого вице-премьера Дениса Мантурова будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов.Достижение национальных целей в сфере экологического благополучия будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан.Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, денис мантуров, марат хуснуллин, дмитрий патрушев, татьяна голикова