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Хуснуллин пообещал поддержать проект "Приморского кольца" под Калининградом
Хуснуллин пообещал поддержать проект "Приморского кольца" под Калининградом - 06.08.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин пообещал поддержать проект "Приморского кольца" под Калининградом
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал поддержать реализацию проекта "Приморского кольца" под Калининградом. Скоростная трасса свяжет между собой Калининград... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T11:13+0300
2024-08-06T11:13+0300
2024-08-06T11:13+0300
марат хуснуллин
калининград
россия
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал поддержать реализацию проекта "Приморского кольца" под Калининградом. Скоростная трасса свяжет между собой Калининград и курортные города на Балтийском море. "Сейчас в работе вторая очередь в районе Приморской рекреационной зоны. После завершения всех работ регион получит полноценный северный обход Калининграда", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства. Скоростная дорога федерального значения в Калининградской области - первая в регионе автодорога подобного класса. После завершения всех этапов строительства "Приморское кольцо" свяжет между собой Калининград, курортные города Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт Храброво, города Балтийск и Светлый.
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марат хуснуллин, калининград, россия
Марат Хуснуллин, КАЛИНИНГРАД, РОССИЯ
Хуснуллин пообещал поддержать проект "Приморского кольца" под Калининградом
Хуснуллин пообещал поддержать проект "Приморского кольца" под Калининградом
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал поддержать реализацию проекта "Приморского кольца" под Калининградом. Скоростная трасса свяжет между собой Калининград и курортные города на Балтийском море.
"Сейчас в работе вторая очередь в районе Приморской рекреационной зоны. После завершения всех работ регион получит полноценный северный обход Калининграда", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства.
Скоростная дорога федерального значения в Калининградской области - первая в регионе автодорога подобного класса. После завершения всех этапов строительства "Приморское кольцо" свяжет между собой Калининград, курортные города Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт Храброво, города Балтийск и Светлый.