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Хуснуллин пообещал поддержать проект "Приморского кольца" под Калининградом

Хуснуллин пообещал поддержать проект "Приморского кольца" под Калининградом - 06.08.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин пообещал поддержать проект "Приморского кольца" под Калининградом

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал поддержать реализацию проекта "Приморского кольца" под Калининградом. Скоростная трасса свяжет между собой Калининград... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T11:13+0300

2024-08-06T11:13+0300

2024-08-06T11:13+0300

марат хуснуллин

калининград

россия

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал поддержать реализацию проекта "Приморского кольца" под Калининградом. Скоростная трасса свяжет между собой Калининград и курортные города на Балтийском море. "Сейчас в работе вторая очередь в районе Приморской рекреационной зоны. После завершения всех работ регион получит полноценный северный обход Калининграда", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства. Скоростная дорога федерального значения в Калининградской области - первая в регионе автодорога подобного класса. После завершения всех этапов строительства "Приморское кольцо" свяжет между собой Калининград, курортные города Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт Храброво, города Балтийск и Светлый.

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марат хуснуллин, калининград, россия