https://1prime.ru/20240806/khezbolla-850704456.html

Иран и Сирия не обязаны воевать с Израилем, заявил глава "Хезболлы"

Иран и Сирия не обязаны воевать с Израилем, заявил глава "Хезболлы" - 06.08.2024, ПРАЙМ

Иран и Сирия не обязаны воевать с Израилем, заявил глава "Хезболлы"

Для Ирана и Сирии нет необходимости вступать в прямой конфликт с Израилем. Им достаточно продолжать политическую, военную и экономическую помощь движениям... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T19:11+0300

2024-08-06T19:11+0300

2024-08-06T19:30+0300

политика

израиль

иран

ливан

хезболла

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БЕЙРУТ, 6 авг - ПРАЙМ. Для Ирана и Сирии нет необходимости вступать в прямой конфликт с Израилем. Им достаточно продолжать политическую, военную и экономическую помощь движениям сопротивления, ведущим боевое противостояние с израильской армией. Об этом заявил генсекретарь движения "Хезболла" Хасан Насрулла во вторник на своем выступлении, посвященном памяти убитого в пригороде Бейрута высокопоставленного командира Фуада Шукра. Насрулла отметил, что борьба идет в своем ключе и он считает, что сопротивление "не нуждается в прямом вмешательстве Ирана и Сирии в войну". "Они помогали и продолжают оказывать политическую, экономическую и военную поддержку сопротивлению", — сказал он. При этом Насрулла призвал противников сопротивления внутри Ливана не мешать борьбе с внешнем врагом и не реагировать на враждебную информационную кампанию, направленную на дестабилизацию ситуации внутри страны чтобы отвлечь "Хезболла" от войны с Израилем. Говоря о Сирии, глава движения напомнил, что страна на протяжении уже многих лет закрывает свой большой фронт в противостоянии с западными силами и подконтрольными им вооруженными группировками.Во вторник бойцы ливанской "Хезболла" сообщили о проведении семи боевых операций против израильской армии на разных отрезках границы. В том числе они атаковали штабы операций бригады "Голани" и 621-го батальона особого назначения "Эгоз". В ночь на вторник бойцы движения атаковали беспилотниками штаб 91-й дивизии армии Израиля. Кроме того, из заявлений пресс-службы ливанского движения следует, что были атакованы места скопления живой силы израильских военных, пограничные опорные пункты и бронетехника. ВВС Израиля в свою очередь атаковали дом и транспортные средства в южном Ливане. В результате удара погибли не менее пяти человек. Кроме того, Насрулла сообщил, что ответ "Хезболлы" Израилю на удар по пригороду Бейрута будет сильным и эффективным.На прошлой неделе при ударах ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных жителей. Позднее в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого возмездием пригрозили Израилю в Тегеране. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Тегерана и союзных им движений сопротивления в регионе.Бойцы "Хезболла" 8 октября 2023 года заявили об активизации военных операций против армии Израиля в пограничной зоне с целью поддержки палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того, как Израиль запустил масштабную военную операцию в анклаве. "Хезболла" — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане страны с уклоном в исламские традиции. Была основана в 1982 году.

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израиль, иран, ливан, хезболла