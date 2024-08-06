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В Совфеде предложили установить новые требования к кикшеринговым компаниям - 06.08.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде предложили установить новые требования к кикшеринговым компаниям
В Совфеде предложили установить новые требования к кикшеринговым компаниям - 06.08.2024, ПРАЙМ
В Совфеде предложили установить новые требования к кикшеринговым компаниям
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает установить требования к компаниям и ИП, сдающим в аренду средства индивидуальной мобильности... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T17:05+0300
2024-08-06T17:47+0300
экономика
транспорт
кикшеринг
бизнес
совфед
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает установить требования к компаниям и ИП, сдающим в аренду средства индивидуальной мобильности (СИМ), они должны быть налоговыми резидентами РФ, следить за техисправностью СИМ, анализировать и устранять причины ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Законопроект "О внесении изменений в закон "О безопасности дорожного движения" направлен на отзыв в правительство РФ, сообщил Кутепов РИА Новости. Базовый закон предлагается дополнить новой статьей 20.1 "Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по предоставлению средств индивидуальной мобильности". Документ есть в распоряжении РИА Новости. Так, предлагается предусмотреть следующие требования к указанным лицам: наличие статуса налогового резидента РФ, оказание ими услуг по предоставлению СИМ в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения; анализ и устранение ими причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им СИМ. В обязанности юрлиц и ИП также будет входить обеспечение ими соответствия технического состояния СИМ требованиям законодательства РФ о безопасности дорожного движения и о техническом регулировании, а также требованиям международных договоров РФ, не допускать СИМ к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых их использование запрещено; осуществление ими техобслуживания СИМ в сроки, предусмотренные документацией заводов – изготовителей. Также СИМ должны быть оснащены средствами контроля, обеспечивающими информацию о скорости и маршруте его движения; обеспечивать стоянку и (или) хранение (нахождение) средств индивидуальной мобильности в границах субъектов РФ – городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в соответствии с правилами использования СИМ. В этом же проекте Кутепов предложил дать право городам федерального значения самим устанавливать правила использования средств индивидуальной мобильности на своей территории. В соответствии с документом, закон может вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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транспорт, кикшеринг, бизнес, совфед
Экономика, Транспорт, кикшеринг, Бизнес, Совфед
17:05 06.08.2024 (обновлено: 17:47 06.08.2024)
 
В Совфеде предложили установить новые требования к кикшеринговым компаниям

В Совфеде предложили обязать кикшеринговые компании получить российский адрес

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает установить требования к компаниям и ИП, сдающим в аренду средства индивидуальной мобильности (СИМ), они должны быть налоговыми резидентами РФ, следить за техисправностью СИМ, анализировать и устранять причины ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.
Законопроект "О внесении изменений в закон "О безопасности дорожного движения" направлен на отзыв в правительство РФ, сообщил Кутепов РИА Новости.
Базовый закон предлагается дополнить новой статьей 20.1 "Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по предоставлению средств индивидуальной мобильности". Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Так, предлагается предусмотреть следующие требования к указанным лицам: наличие статуса налогового резидента РФ, оказание ими услуг по предоставлению СИМ в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения; анализ и устранение ими причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им СИМ.
В обязанности юрлиц и ИП также будет входить обеспечение ими соответствия технического состояния СИМ требованиям законодательства РФ о безопасности дорожного движения и о техническом регулировании, а также требованиям международных договоров РФ, не допускать СИМ к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых их использование запрещено; осуществление ими техобслуживания СИМ в сроки, предусмотренные документацией заводов – изготовителей.
Также СИМ должны быть оснащены средствами контроля, обеспечивающими информацию о скорости и маршруте его движения; обеспечивать стоянку и (или) хранение (нахождение) средств индивидуальной мобильности в границах субъектов РФ – городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в соответствии с правилами использования СИМ.
В этом же проекте Кутепов предложил дать право городам федерального значения самим устанавливать правила использования средств индивидуальной мобильности на своей территории.
В соответствии с документом, закон может вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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