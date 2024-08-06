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"Резкий разворот". Европа начала сближение с союзником Москвы

"Резкий разворот". Европа начала сближение с союзником Москвы - 06.08.2024, ПРАЙМ

"Резкий разворот". Европа начала сближение с союзником Москвы

Западные политики в последнее время совершили ряд визитов в Китай, эта тенденция говорит о том, что, по их мнению, в текущем экономическом кризисе Пекин... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T11:00+0300

2024-08-06T11:00+0300

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китай

европа

ес

сша

италия

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Западные политики в последнее время совершили ряд визитов в Китай, эта тенденция говорит о том, что, по их мнению, в текущем экономическом кризисе Пекин чувствует себя лучше других, объяснил РИА Новости главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Андрей Островский.Как отмечается в публикации, европейские лидеры выражают желание укрепить сотрудничество с Китаем, в то время как США придерживаются конфронтационной политики. В этих условиях визиты европейских лидеров в КНР свидетельствуют о расколе в западном лагере и изменении мирового порядка.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, итальянский премьер Джорджа Мелони выразила желание укрепить сотрудничество с Китаем и посетила Пекин. Мелони обещала подписать трехлетний план развития новых форм сотрудничества с Китаем. Ранее Италия стала первой страной ЕС, присоединившейся к инициативе "Один пояс — один путь", но вышла из проекта после прихода Мелони к власти.Канцлер ФРГ Олаф Шольц также посетил Китай и выразил желание укреплять экономическое партнерство. Германия приняла стратегию по снижению зависимости от Китая, но продолжает оставаться важным экономическим партнером.Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли также выразила стремление к укреплению партнерства в различных сферах. Канада поддерживает позицию США и имеет напряженные отношения с Китаем в некоторых вопросах, включая Арктику и Тайваньский пролив.Налаживать связи с Китам пытается даже Украина. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил КНР для обсуждения мирного урегулирования конфликта с Россией. Сво своей стороны, Китай выразил готовность поддерживать мир и искать пути урегулирования кризиса политическими методами.В то же время напряженность в отношениях Китая и США продолжает сохраняться. Госсекретарь Энтони Блинкен обвинил КНР в поддержке российского ВПК и предупредил о возможных мерах в случае бездействия Пекина. Китай подчеркивает свою приверженность миру и диалогу, призывая Вашингтон прекратить односторонние санкции.Эксперты считают, что визиты европейских лидеров в Китай отражают изменение мирового порядка и стремление Европы к собственной политике, включая оборонную сферу.

https://1prime.ru/20240705/kitay-849845169.html

китай

европа

сша

италия

канада

украина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, европа, ес, сша, италия, канада, украина