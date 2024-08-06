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Ковид возвращается. Резко выросло число заболевших
Ковид возвращается. Резко выросло число заболевших - 06.08.2024, ПРАЙМ
Ковид возвращается. Резко выросло число заболевших
В России за прошедшую неделю число заболевших COVID-19 увеличилось на 28,2%, заявили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T11:48+0300
2024-08-06T11:48+0300
2024-08-06T11:48+0300
ковид
россия
оперштаб по борьбе с коронавирусом
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В России за прошедшую неделю число заболевших COVID-19 увеличилось на 28,2%, заявили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%", - следует из сообщения. Увеличение числа заболевших наблюдается в 58 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах. Всего за последнюю неделю были госпитализированы 886 человек с инфекцией. Этот показатель на 0,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей.В оперштабе также отметили, что число госпитализаций увеличилось в 29 субъектах. В 14 регионах этот показатель превышает средний по стране. За прошедшую неделю выздоровело 7 785 человек. Это на 7,5% больше, чем на прошлой неделе. В результате вызванных ковидом осложнений скончались десять человек.
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ковид, россия, оперштаб по борьбе с коронавирусом
Ковид, РОССИЯ, Оперштаб по борьбе с коронавирусом
Ковид возвращается. Резко выросло число заболевших
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла на 28,2%
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В России за прошедшую неделю число заболевших COVID-19 увеличилось на 28,2%, заявили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%", - следует из сообщения.
Увеличение числа заболевших наблюдается в 58 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах. Всего за последнюю неделю были госпитализированы 886 человек с инфекцией. Этот показатель на 0,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
В оперштабе также отметили, что число госпитализаций увеличилось в 29 субъектах. В 14 регионах этот показатель превышает средний по стране. За прошедшую неделю выздоровело 7 785 человек. Это на 7,5% больше, чем на прошлой неделе. В результате вызванных ковидом осложнений скончались десять человек.
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