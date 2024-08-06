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В РСТ назвали причину лидерства Крыма по темпам роста турпотока - 06.08.2024, ПРАЙМ
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В РСТ назвали причину лидерства Крыма по темпам роста турпотока
В РСТ назвали причину лидерства Крыма по темпам роста турпотока - 06.08.2024, ПРАЙМ
В РСТ назвали причину лидерства Крыма по темпам роста турпотока
Крым стал лидером по росту турпотока среди регионов России летом 2024 года благодаря удержанию цен на прошлогоднем уровне на фоне их резкого роста в других... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T17:43+0300
2024-08-06T17:44+0300
экономика
россия
крым
рст
турпоток
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Крым стал лидером по росту турпотока среди регионов России летом 2024 года благодаря удержанию цен на прошлогоднем уровне на фоне их резкого роста в других регионах, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). "Подтверждаю рост спроса на Крым примерно на 25%. Сейчас вся Россия – Сочи, Анапа, Геленджик, Калининград, Дагестан, который два года подряд показывал сумасшедший рост 30-40% в год – демонстрирует обычные среднероссийские плюс 15% турпотока. А Крым – лидер по росту, быстрее, чем Крым, не растет никто, ни Алтай, ни Байкал, ни Камчатка", - приводятся в сообщении слова генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна. Причина, по его словам, в том, что крымские отельеры сумели удержать цены прошлого года. Кроме того, власти региона решили не вводить курортный сбор. "Если мы видим рост цен в Сочи плюс 20%, а в прошлом году плюс 30% к предыдущему году, то в Крыму – плюс 10-11%. Некоторые объекты сохранили цены 5 тысяч рублей в сутки, несмотря на инфляцию и рост зарплат", - отметил Мкртчян. Эти данные подтверждают и другие туроператоры. Так, по словам директора по продукту туроператора "Мультитур" Евгении Кизей, в Крыму загрузка в этом году выросла в среднем на 40%. По статистике туроператора "Алеан", средняя загруженность отелей в Крыму составляет около 60%, а крупные гостиничные комплексы демонстрируют загрузку более 90%. Коммерческий директор компании Оксана Булах подчеркнула, что продажи на летние месяцы выросли на 80%, что свидетельствует о восстановлении интереса к крымскому региону. В РСТ отметили, что количество туристов в Крыму выросло на 25-50% в зависимости от курорта, что говорит о том, что полуостров восстанавливает турпоток после двух лет падения спроса.
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россия, крым, рст, турпоток
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, РСТ, турпоток
17:43 06.08.2024 (обновлено: 17:44 06.08.2024)
 
В РСТ назвали причину лидерства Крыма по темпам роста турпотока

РСТ: Крым летом лидирует по темпам роста турпотока благодаря удержанию цен

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Крым стал лидером по росту турпотока среди регионов России летом 2024 года благодаря удержанию цен на прошлогоднем уровне на фоне их резкого роста в других регионах, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Подтверждаю рост спроса на Крым примерно на 25%. Сейчас вся Россия – Сочи, Анапа, Геленджик, Калининград, Дагестан, который два года подряд показывал сумасшедший рост 30-40% в год – демонстрирует обычные среднероссийские плюс 15% турпотока. А Крым – лидер по росту, быстрее, чем Крым, не растет никто, ни Алтай, ни Байкал, ни Камчатка", - приводятся в сообщении слова генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна.
Причина, по его словам, в том, что крымские отельеры сумели удержать цены прошлого года. Кроме того, власти региона решили не вводить курортный сбор. "Если мы видим рост цен в Сочи плюс 20%, а в прошлом году плюс 30% к предыдущему году, то в Крыму – плюс 10-11%. Некоторые объекты сохранили цены 5 тысяч рублей в сутки, несмотря на инфляцию и рост зарплат", - отметил Мкртчян.
Эти данные подтверждают и другие туроператоры. Так, по словам директора по продукту туроператора "Мультитур" Евгении Кизей, в Крыму загрузка в этом году выросла в среднем на 40%. По статистике туроператора "Алеан", средняя загруженность отелей в Крыму составляет около 60%, а крупные гостиничные комплексы демонстрируют загрузку более 90%. Коммерческий директор компании Оксана Булах подчеркнула, что продажи на летние месяцы выросли на 80%, что свидетельствует о восстановлении интереса к крымскому региону.
В РСТ отметили, что количество туристов в Крыму выросло на 25-50% в зависимости от курорта, что говорит о том, что полуостров восстанавливает турпоток после двух лет падения спроса.
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ЭкономикаРОССИЯКРЫМРСТтурпоток
 
 
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