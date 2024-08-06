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В США умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

В США умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао - 06.08.2024, ПРАЙМ

В США умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

В США умер американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, получивший Нобелевскую премию по физике, передает CGTN со ссылкой на Институт физики высоких... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T07:04+0300

2024-08-06T07:04+0300

2024-08-06T07:04+0300

сша

китай

квантовая физика

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В США умер американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, получивший Нобелевскую премию по физике, передает CGTN со ссылкой на Институт физики высоких энергий Китайской академии наук.Ученый умер в своем доме в Сан-Франциско в возрасте 97 лет.Ли Чжэндао родился в Шанхае. В США он обучался в аспирантуре Чикагского университета под руководством знаменитого физика Энрико Ферми. В ходе своей деятельности ученый вносил новаторский вклад в физику частиц, ядерную теорию и статистическую механику. В 1954 году Ли Чжэндао представил перенормируемую модель теории поля,, сыгравшую важную роль в решении фундаментальных вопросов квантовой теории поля. Она широко известна "модель Ли".В 1956 году Ли обнаружил нарушение закона четности в слабых взаимодействиях. В следующем году эта революционная работа была экспериментально подтверждена. Это привело к тому, что было в корне изменено понимание симметрии в физике. Открытие принесло ему Нобелевскую премию по физике и премию Альберта Эйнштейна в области науки в 1957 году.Ли в возрасте 31 года стал вторым по счету самым молодым ученым, который когда-либо был удостоен Нобелевской премии.

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китай

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сша, китай, квантовая физика