https://1prime.ru/20240806/likhoradka-850694609.html

В опасности каждый. Эксперт раскрыл, кто заражает лихорадкой Западного Нила

В опасности каждый. Эксперт раскрыл, кто заражает лихорадкой Западного Нила - 06.08.2024, ПРАЙМ

В опасности каждый. Эксперт раскрыл, кто заражает лихорадкой Западного Нила

Преимущественно переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары рода Culex. Ими также могут выступать зараженные перелетные водоплавающие птицы,... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T13:59+0300

2024-08-06T13:59+0300

2024-08-06T14:01+0300

инфекция

насекомые

россия

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Преимущественно переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары рода Culex. Ими также могут выступать зараженные перелетные водоплавающие птицы, рассказала профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Основными переносчиками лихорадки Западного Нила на территории РФ являются комары рода Culex, которые в основном и нападают на человека в летнее время. Комары рода Anopheles также могут содержать в себе вирус лихорадки Западного Нила, но они предпочитают питаться кровью животных и на людей нападают относительно реже", - подчеркнула профессор.Она также уточнила, что в бытовых условиях вирус не передается от человека к человеку. Описаны редкие случаи заражения ребенка в утробе матери, а также посредством трансплантации органа или переливания крови. Основными переносчиками являются комары, однако вирус также могут переносить лошади. У животных болезнь чаще всего протекает бессимптомно.Пшеничная также подчеркнула, что инфекцию могут переносить некоторые перелетные птицы из Африки, которые адаптировались к зимовке на юге России. Опасность заключается в том, что птицы-переносчики заражают других птиц, которые разлетаются по разным регионам страны. Это и ускоряет распространение болезни.Ранее стало известно о 21 случае заражения лихорадкой в Татарстане, Рязанской и Астраханской областях.В прошлом году в области было зафиксировано семь случаев заражения вирусом. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь. Ее природные очаги были отмечены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Преимущественно заболевание передается через укусы комаров. Инкубационный период составляет в среднем 3-6 дней.

https://1prime.ru/20240805/likhoradka-850674582.html

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инфекция, насекомые, россия